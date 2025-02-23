Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te kapanan 250 köy yolu ulaşıma açıldı

        BİTLİS'te etkili olan kar yağışıyla birlikte kapanan 300 köy yolundan 250'si, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 10:43 Güncelleme: 23.02.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te kapanan 250 köy yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL

        BİTLİS'te etkili olan kar yağışıyla birlikte kapanan 300 köy yolundan 250'si, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

        Kentte 4 gün boyunca aralıklarla yağan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığı kent merkezinde 1 metreyi, yüksek kesimlerde 1,5 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ve tek katlı evler kara gömüldü. Kardan dolayı kapanan 300 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 71 iş makinesi ve 100 personelle yürütülen çalışmalarda 250 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı olan 50 köy yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.

        Meteoroloji yetkilileri, son 24 saatte yağan karın 59 santimetre, toplam kar kalınlığının 128 santimetre olduğunu bildirdi. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda çalışma yürütürken, belediye temizlik ekipleri de kaldırım ve merdivenlerdeki karları küreklerle temizledi.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı köy yollarının da en kısa sürede açılacağını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek!
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        Masallardaki gibi
        Masallardaki gibi
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı

        Benzer Haberler

        Bitlis'te yol açma çalışmaları sürüyor
        Bitlis'te yol açma çalışmaları sürüyor
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Bitlis merkezli 3 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
        Bitlis merkezli 3 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
        Güroymak'ta karla mücadele sürüyor
        Güroymak'ta karla mücadele sürüyor
        Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
        Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
        Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 300 köy yolu kapalı (2)
        Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 300 köy yolu kapalı (2)