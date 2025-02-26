Bitlis'e şubatta 181 santimetre kar yağdı

BİTLİS'te soğuk hava etkili olurken; kente şubat ayı içerisinde 181 santimetre kar yağdı.

Türkiye'nin en çok kar alan kentlerinden olan Bitlis, şubat ayında adeta kara gömüldü. Eğitim-öğretimin geçen hafta 2 gün aksadığı kentte, 300'ün üzerinde köy yolu kardan kapandı. Merkezdeki tek katlı yapılar ile park halindeki araçlar, kar altında kaldı. Hayatın durma noktasına geldiği kentte yoğun bir karla mücadele çalışması başlatıldı. Sürücüler güçlükle araçlarını kar altından çıkartırken; belediye ekipleri mahalle ve sokak aralarında, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de 71 iş makinesi ve 100 personelle çalışma yaparak yolları yeniden ulaşıma açtı.

SOĞUK HAVA VE ÇIĞ UYARISI

Kentte dünden beri de soğuk hava etkili oluyor. Zaman zaman eksi 20 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle dereler buz tuttu, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Meteoroloji yetkilileri, Bitlis'e şubat ayında 181, kış boyunca ise toplam 279 santim kar yağdığını açıkladı.

Yetkililer, soğuk hava nedeniyle mecbur kalınmadıkça geceleri dışarı çıkılmamasını, eğimi fazla olan bölgelerde yaşayan vatandaşlar için de çığ uyarısında bulundu.