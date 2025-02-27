Bitlis'te kar kütleleri kamyonlarla kent dışına taşınıyor

BİTLİS'te geçen hafta 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri kent merkezinde biriken karları, kamyonlarla kent dışına taşıyor.

Kentte geçen hafta 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası ekipler karla mücadele çalışması başlattı. Son yağan kar ile birlikte 8 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, belediye ekipleri kent merkezinde kar temizliği yapıyor. Ekipler, ana ve ara arterlerde belirli noktalarda topladıkları karları, kamyonlara yükleyip kent dışına taşıyor.

‘7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞIYORUZ’

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, son bir haftada günlük ortalama 100 kamyon kar taşındığını belirterek, "Bu hizmeti 40 araç ve 80 personelle yapmaktayız. Toplamda 120 kilometre yol ağımızda kar temizleme çalışması yapıyoruz. Buzlanmalar için tuzlama ekibimiz çalışma yapıyor. Yine aynı şekilde bugün kent merkezinde kar çalışması var. Bu 120 kilometrenin içerisinde okul bahçeleri, otoparklar, site içleri yok. Tabii vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almaları ve ulaşımda sıkıntı yaşamaması için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Buradan tüm mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum dedi.