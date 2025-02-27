Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te kar kütleleri kamyonlarla kent dışına taşınıyor

        BİTLİS'te geçen hafta 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri kent merkezinde biriken karları, kamyonlarla kent dışına taşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 09:43 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te kar kütleleri kamyonlarla kent dışına taşınıyor
        ABONE OL

        BİTLİS'te geçen hafta 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri kent merkezinde biriken karları, kamyonlarla kent dışına taşıyor.

        Kentte geçen hafta 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası ekipler karla mücadele çalışması başlattı. Son yağan kar ile birlikte 8 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, belediye ekipleri kent merkezinde kar temizliği yapıyor. Ekipler, ana ve ara arterlerde belirli noktalarda topladıkları karları, kamyonlara yükleyip kent dışına taşıyor.

        ‘7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞIYORUZ’

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, son bir haftada günlük ortalama 100 kamyon kar taşındığını belirterek, "Bu hizmeti 40 araç ve 80 personelle yapmaktayız. Toplamda 120 kilometre yol ağımızda kar temizleme çalışması yapıyoruz. Buzlanmalar için tuzlama ekibimiz çalışma yapıyor. Yine aynı şekilde bugün kent merkezinde kar çalışması var. Bu 120 kilometrenin içerisinde okul bahçeleri, otoparklar, site içleri yok. Tabii vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almaları ve ulaşımda sıkıntı yaşamaması için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Buradan tüm mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Trump G7 Zirvesi'nden men edilsin" çağrısı
        "Trump G7 Zirvesi'nden men edilsin" çağrısı
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Ege için kritik uyarı!
        Ege için kritik uyarı!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Görünümü 'Olay' oldu
        Görünümü 'Olay' oldu
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti
        Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Elon Musk: Ölüm tehditleri alıyorum
        Elon Musk: Ölüm tehditleri alıyorum
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        İlk hedef 350 dolar
        İlk hedef 350 dolar

        Benzer Haberler

        Adilcevaz Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, göreve başladı
        Adilcevaz Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, göreve başladı
        Bitlis'te ramazanda 4 bin kişiye iftar verilecek
        Bitlis'te ramazanda 4 bin kişiye iftar verilecek
        Bitlis'te ramazan öncesi gıda denetimi
        Bitlis'te ramazan öncesi gıda denetimi
        Bitlis'te sağlıkta hizmet kalitesi artıyor
        Bitlis'te sağlıkta hizmet kalitesi artıyor
        Bitlis'e şubatta 181 santimetre kar yağdı
        Bitlis'e şubatta 181 santimetre kar yağdı
        Irak'ın kuzeyinde görevi başında yaşamını yitiren güvenlik korucusu toprağa...
        Irak'ın kuzeyinde görevi başında yaşamını yitiren güvenlik korucusu toprağa...