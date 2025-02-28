Bitlis'te besicilerin zorlu kış mesaisi

BİTLİS'te kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, besiciler de zorlu kış şartları ile mücadele ediyor. Besiciler, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kentte hayvanlarını beslemek için yoğun çaba harcıyor.

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan yerlerinden Bitlis'te hayvancılık yapan köylüler, zorlu kış şartları ile de mücadele ediyor. Dondurucu soğukların yanı sıra yoğun karın da etkili olduğu kentte, besiciler hayvanlarını beslemek için saatlerce hazırlık yapıyor. Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Değirmenaltı köyünde besiciler, her gün yaklaşık 50 metrekare alanda, 1 metreye ulaşan karı temizleyerek hayvanlarına beslenme alanı açıyor. Ahırlarına yakın yerlerde ot ve saman istifleyen besiciler, bunları karın altından güçlükle çıkarıp, sırtlarında taşıyarak hayvanlarını besliyor.

'EKSİ 20-23 DERECELERİ GÖRÜYORUZ'

Selahattin Subaşı, "Sabah kalkıyoruz ve alanı temizledikten sonra buraya yonca seriyoruz. Ondan sonra koyunlarımızı ahırdan çıkarıyoruz. Günlük rutin işlerimiz bunlardır. Yaklaşık 50 metrekare alanda, kar temizleme çalışması yapıyoruz. Alan kirlendiği için bir sonraki gün için tekrar o alana kar seriyoruz. Buralar çok soğuk. Eksi 20-23 dereceleri görüyoruz. Köylüler olarak soğuk havalarda hayvanlarımızı bu şartlarda beslemeye çalışıyoruz. Samanın ton fiyatı 10 ile 15 bin lira arasında değişiyor. 1 ton sadece 3-4 gün gidiyor. Kış boyunca 30 tona yakın saman tüketimi oluyor. Tabii sadece saman değil kuru otta veriyoruz hayvanlarımıza" dedi.