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        Bellerine bağladıkları iplerle çatılardan kar temizliyorlar

        BİTLİS'tebina çatılarında biriken karlar, küreyiciler tarafından belli ücret karşılığında temizleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 12:00 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:05
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        Bellerine bağladıkları iplerle çatılardan kar temizliyorlar
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        BİTLİS'tebina çatılarında biriken karlar, küreyiciler tarafından belli ücret karşılığında temizleniyor. Bellerine bağladıkları iplerle çatı ucuna kadar uzanan küreyiciler, bir yandan da soğukla mücadele ediyor.

        Türkiye'nin en fazla kar alan yerleşim yerlerinden olan Bitlis'te yağış sonrası çatılarda biriken karlar tehlike oluşturuyor. Kış aylarında küreyiciler, belli ücret karşılığında çatılara çıkarak bellerine bağladıkları iplerle çatı ucuna kadar uzanıp, biriken karları düşürüyor. Soğuk havanın hüküm sürdüğü kentte küreyiciler, günde 1 ya da 2 binanın çatısını temizliyor. Genelde 3 kişilik ekip olarak çalışan küreyiciler, metrelerce yükseklikten düşmemek için kullandıkları ipin bir ucunu kendilerine, diğer ucunu bacaya bağlıyor. Çatıda 2 kişi kürekle karları temizlerken, diğeri bir noktaya bağlanan ipi tutarak güvenliklerini sağlamaya çalışıyor.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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