Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

BİTLİS'te, yolda yürüyen kişi, binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kar kütlesinin üzerine düştüğü otomobil kullanılamaz hale gelirken o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte geçen hafta etkili olan yağışla birlikte çatılarda biriken karlar tehlikeye neden oluyor. Tatvan ilçesinde kaldırımda yürüyen kişi, bir binanın çatısından düşen kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kar kütlesi park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.