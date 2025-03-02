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        Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

        BİTLİS'te, yolda yürüyen kişi, binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 02.03.2025 - 11:30
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        Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
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        BİTLİS'te, yolda yürüyen kişi, binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kar kütlesinin üzerine düştüğü otomobil kullanılamaz hale gelirken o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kentte geçen hafta etkili olan yağışla birlikte çatılarda biriken karlar tehlikeye neden oluyor. Tatvan ilçesinde kaldırımda yürüyen kişi, bir binanın çatısından düşen kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kar kütlesi park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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