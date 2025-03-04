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        Ambulans uçak, kanaat önderi için havalandı

        BİTLİS'te kanaat önderlerinden Hikmet Kuşçuoğlu (90) yattığı Bitlis Devlet Hastanesi'nden uçak ambulansla, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:17 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:20
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        Ambulans uçak, kanaat önderi için havalandı
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        BİTLİS’te kanaat önderlerinden Hikmet Kuşçuoğlu (90) yattığı Bitlis Devlet Hastanesi’nden uçak ambulansla, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Bitlis Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde, solunum sıkıntısı ve bilinç bulanıklığı nedeniyle yatan kanaat önderi Hikmet Kuşçuoğlu'nun, mevcut klinik durumu göz önünde bulundurularak, ileri düzey tedavi ihtiyacı nedeniyle 3’üncü basamak bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerde, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hastaya uygun 3’üncü basamak yoğun bakım yatağı temin edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’nın koordinasyonunda, hastanın en hızlı ve güvenli şekilde sevkinin sağlanabilmesi için de hava ambulansı tahsis edildi. Kuşçuoğlu, ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanı’na götürülerek burada bekleyen uçak ambulansla İstanbul’a doğru hareket etti.

        İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, Hikmet Kuşçuoğlu’nun en uygun koşullarda tedavi görebilmesi için sürecin her aşamasını yakından takip ettiklerini, hastanın hastaneye yatışı, ileri seviye yoğun bakım ihtiyacının karşılanması ve nakil işlemlerinin hızlı bir şekilde organize edilmesi noktasında yoğun çabaların sarf edildiğini söyledi. Güzeltaş, sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla tüm ekiplerle koordinasyon içinde hareket ederek, sevk sürecinin en kısa sürede tamamlanmasına öncülük ettiklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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