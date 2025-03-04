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        Bitlis Balı'na 'coğrafi işaret' belgesi

        BİTLİS Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanlığı'nın Türk Patent Enstitüsü'ne başvurusu üzerine Bitlis balı için ocak ayında alınan coğrafi işaret belgesinin takdimi yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:56 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:00
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        Bitlis Balı'na 'coğrafi işaret' belgesi
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        BİTLİS Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanlığı’nın Türk Patent Enstitüsü’ne başvurusu üzerine Bitlis balı için ocak ayında alınan coğrafi işaret belgesinin takdimi yapıldı.

        Bitlis balının coğrafi işaret belgesinin takdimi için BTSO Başkanlığı tarafından düzenlenen programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, bal üreticileri ve oda üyeleri katıldı. Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis denilince akla gelen ilk ürünün bal olduğunu, Bitlis'in en köklü ve en eski bal üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Vali Karayakaya, "Şehrimiz zengin nektar bitki florasına sahip olduğundan dolayı üretilen ballar aranılan bütün kalite özelliklerine sahiptir. Bitlis’te üretilen ballar genel olarak geven ve kekik bitkilerinin yoğun olduğu yaylalardan elde ediliyor. Bu bitkiler doğada kendinden yetişen ve şifalı olan bitkilerdir. Bu da Bitlis balına ayrı bir değer katıyor. İlimiz coğrafi açıdan içinde birçok güzelliği barındıran ülkemizin nadide ve kadim şehirlerinden birisidir. Bizler de var olan bu güzelliklerimizi ürünlerimizi birer marka değer haline getirerek, tescillemek istiyoruz. Kadim şehir Bitlis'imizin önemli bir ürünü olan balının tescili noktasında çalışma sarf eden Ticaret ve Sanayi Odamıza, üniversitemize, Tarım ve Orman Müdürlüğümüze üreticilerimize ve emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.

        ‘HAK ETTİĞİ YERE GELDİ’

        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise Bitlis balının zorlu bir süreçten geçerek coğrafi işaretini aldığını söyledi. Coğrafi işaretlerle ilgili üniversitenin çalışmalar yaptığını ve oldukça zor bir süreç olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Elmastaş, "Üniversitemiz de yeni 3 ürünü tescil ettirerek, coğrafi işaret aldık. Tabii Bitlis balı yıllardır bilinen bir kaliteye sahip. Eski dönemlerde Evliya Çelebi seyahatnamesinde, birçok kaynakta da Bitlis balından söz ediliyor. Ama bu coğrafi işaret alınıncaya kadar sadece sözde kalıyordu. Coğrafi işareti olmayan ürünler istediği kadar kaliteli olsa da çok fazla değer görmüyor. Özellikle gastronomi alanında. Turizm anlamında mutlaka buraya gelmesi gerekiyordu ve Bitlis balı hak ettiği yere geldi. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

        Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan da Bitlis Valisi Ahmet Karakaya’nın verdiği desteklere değinerek teşekkür etti. Tezcan hem ticari hem de coğrafi olarak büyük önem arz eden konuda bundan sonra üreticilere büyük görevler düştüğünü belirterek, üretilen balların kalitesinin daha da yukarı çıkarılmasını istedi. Konuşmaların ardından Bitlis’teki kovan ve bal üretimi hakkında bir sunum yapan Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, artık denetimlerin daha da sıkılaşacağını, ‘Bitlis balı’ adı altında kalitesiz bal satanlara da cezai işlem uygulanacağını söyledi. Program Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alınan belgenin Bitlis Valisi Ahmet Karakaya’ya sunulmasının ardından üreticilerin sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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