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        Bitlis'te ilk kez V-NOTES tekniği ile başarılı rahim alma ameliyatı yapıldı

        BİTLİS'te 70 yaşındaki hasta, kentte ilk defa V-NOTES tekniğiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:57 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:00
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        Bitlis'te ilk kez V-NOTES tekniği ile başarılı rahim alma ameliyatı yapıldı
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        BİTLİS'te 70 yaşındaki hasta, kentte ilk defa V-NOTES tekniğiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kentte yaşayan 70 yaşındaki hasta, bazı şikayetlerle Bitlis Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Doktorların yaptığı muayenede hastada 2'nci evre rahim sarkması tespit edildi. Ayrıca ek jinekolojik şikayetleri de bulunan hasta için ameliyat planlandı. Hasta, Bitlis’te ilk kez gerçekleştirilen cilt kesisi olmaksızın, tamamen vajinal yoldan uygulanan V-NOTES tekniği ile yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Bitlis Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Muzaffer Bulut, bu yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın kentte ilk olduğunu belirterek, "Özel laparoskopik cihazlar kullanılarak rahim ve yumurtalıkları alınan hastamız, minimal invaziv cerrahinin sağladığı avantajlardan faydalandı. Bu ileri teknoloji cihazların hastanemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Bitlis İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş'a teşekkür ederiz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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