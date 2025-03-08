Otobüsteki aramada uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, arama yapılan otobüste, üzerlerinde 1 kilo 946 gram metamfetamin ele geçirilen yabancı uyruklu 2 kadın şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri, Tatvan ilçesinde durdurulan otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 2 kadın şüpheliyi gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin üst aramalarında karın bölgelerinde ayrı ayrı 2'şer olmak üzere toplamda 4 adet şeffaf poşette 1 kilo 946 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.