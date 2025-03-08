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        Otobüsteki aramada uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, arama yapılan otobüste, üzerlerinde 1 kilo 946 gram metamfetamin ele geçirilen yabancı uyruklu 2 kadın şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:38 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:45
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        Otobüsteki aramada uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı
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        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, arama yapılan otobüste, üzerlerinde 1 kilo 946 gram metamfetamin ele geçirilen yabancı uyruklu 2 kadın şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri, Tatvan ilçesinde durdurulan otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 2 kadın şüpheliyi gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin üst aramalarında karın bölgelerinde ayrı ayrı 2'şer olmak üzere toplamda 4 adet şeffaf poşette 1 kilo 946 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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