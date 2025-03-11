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        Bitlis'te 10 kaçak göçmen yakalandı

        BİTLİS'te jandarma ekiplerinin çalışmalarında 6'sı Afganistan, 4'ü Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:50 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:30
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        Bitlis'te 10 kaçak göçmen yakalandı
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        BİTLİS'te jandarma ekiplerinin çalışmalarında 6'sı Afganistan, 4'ü Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 6-7 Mart tarihlerinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaları kapsamında 6'sı Afganistan, 4'ü de Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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