Bitlis'te 10 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 6-7 Mart tarihlerinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaları kapsamında 6'sı Afganistan, 4'ü de Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

BİTLİS'te jandarma ekiplerinin çalışmalarında 6'sı Afganistan, 4'ü Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı.

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