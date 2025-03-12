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        Bitlis'te kaçak keklik avlayan 2 kişiye 114 bin 910 TL ceza

        BİTLİS'te yapılan yol kontrollerinde durdurulan araçta, 4 canlı kınalı keklik ile avlanılan 4 keklik ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 09:35 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:40
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        Bitlis'te kaçak keklik avlayan 2 kişiye 114 bin 910 TL ceza
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        BİTLİS'te yapılan yol kontrollerinde durdurulan araçta, 4 canlı kınalı keklik ile avlanılan 4 keklik ele geçirildi. Kaçak olarak avlanan 2 kişiye 114 bin 910 bin TL ceza kesildi.

        Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karakol Komutanlığı ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim yaptı. Denetimde, durdurulan araçta 4 canlı kınalı ve 4 vurulmuş keklik ile 4 kafes, 1 kıl tuzak ve bir yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı av yaptıkları tespit edilen 2 kişi hakkında 63 bin 710 TL idari para cezası ile ele geçirilen kekliler için 51 bin 200 TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 114 bin 910 TL para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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