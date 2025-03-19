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        Bakırhan: İmamoğlu'na yönelik operasyon siyasidir

        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonu kabul etmediklerini belirterek, "Biz demokrasi derken, özgürlük derken, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve 100 aydın ve yazara sabahın köründe bir operasyon çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 16:40 Güncelleme: 19.03.2025 - 16:45
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        Bakırhan: İmamoğlu'na yönelik operasyon siyasidir
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        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonu kabul etmediklerini belirterek, “Biz demokrasi derken, özgürlük derken, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve 100 aydın ve yazara sabahın köründe bir operasyon çekildi. Bu operasyonu kınıyoruz, eleştiriyoruz. Bu operasyonu reddediyoruz. Bu operasyon ne yargı ne hukuk meselesidir. Bu siyasi bir operasyondur” dedi.

        DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından Tatvan Fuar Alanı’nda nevruz etkinliği düzenlendi. Polisin güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan güvenlik noktalarından geçtikten sonra üst aramaları yapıldı. Nevruz kutlamasına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Halkların Demokrasi Kongresi Sözcüsü DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, DEM Parti Bitlis milletvekilleri Hüseyin Olan ve Semra Çağlar Gökalp, il, ilçe örgütleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Nevruza katılanlar çalınan müzik eşliğinde halaylar çekti.

        'İMAMOĞLU'NA YÖNELİK OPERASYONU KINIYORUZ'

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, “Biz demokrasi derken, özgürlük derken İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve 100 aydın, yazara sabahın köründe bir operasyon çekildi. Bu operasyonu kınıyoruz, bu operasyonu eleştiriyoruz, reddediyoruz. Bu operasyon ne yargı ne hukuk meselesidir. Bu siyasi bir operasyondur. Bu siyasi operasyonlardan, barışın tartışıldığı süreçte bundan vazgeçmelidir. İmamoğlu'nun kent uzlaşısı üzerinden gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Kent uzlaşısı, Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın, emekçinin, kadının kentteki bütün dinamitlerin kendi yöneticilerini seçtiği ve kazandırdığı bir yöntemdir. Kent uzlaşısı, suç değil, kent uzlaşısı demokratik bir modeldir. Kürtlerin ve emekçilerin Türkiye demokrasisine kazandırdıkları çok değerli, çok kıymetli bir zemindir. Büyük bir darbedir, sabotajdır, kabul etmiyoruz. İstanbul, Türkiye'nin kendisidir. İstanbul Bitlis'tir, Mutki'dir, Tatvan'dır, Siirt'tir, Kars'tır. 16 milyonla aynı zamanda Türkiye'nin küçük bir prototipidir. Dolayısıyla İstanbul'u İstanbul'un iradesine, İstanbul'un iradesinin seçmiş olduğu belediye başkanına suç örgütü lideri demelerini kabul etmiyoruz” dedi.

        ‘BU ÇAĞRI SADECE KÜRTLERE KAZANDIRMAYACAK’

        Öcalan'ın 'PKK kendisini feshetsin, silah bıraksın' çağırısına da değinen Bakırhan, "Bu çağrı sadece Kürtlere kazandırmayacak. Bu çağrı Türkiye halklarına kazandıracak. Bu çağrı sadece Kürtlerin özgürleşmesini sağlamayacak, 85 milyon kadınıyla, genciyle, Türkiyeli halkların özgürleşmesini sağlayacak. Onun için diyoruz ki, bu çağrı samimiyetle, ciddiyetle ele alınmalıdır. Bu çağrının gereklerini iktidar ve devlet yerine getirmelidir” diye konuştu.

        Bakırhan, konuşmasının ardından hazırlanan Nevruz ateşini partili ve vatandaşlarla birlikte yakarak, ateşin etrafında halay çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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