Bitlis'te kar yağışı; 80 köy yolu kapandı
BİTLİS'tekar yağışı etkili oldu.
BİTLİS'tekar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken, 80 köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Bitlis ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor. Kent merkezindeki kar kalınlığı 10, kırsal ve yüksek kesimlerde 20 santimetreyi aşarken, 80 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri kent merkezi ve kırsal bölgelerde karla mücadele çalışması başlattı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının önümüzdeki günlerde de hafif şekilde aralıklarla süreceğini söyledi.
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