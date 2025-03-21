Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

        BİTLİS'teuyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:55 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
        ABONE OL

        BİTLİS'teuyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı.

        Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda; şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 178 gram metamfetamin, 113 gram bonzai, satışa hazır vaziyette 18 parça halinde metamfetamin, satışa hazır vaziyette 23 parça halinde bonzai, 8,70 gram bonzai ham maddesi, 218 kullanımlık sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet tabanca ve 35 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        "ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek"
        "ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek"
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Sahte akaryakıt fişi operasyonunda gözaltılar var!
        Sahte akaryakıt fişi operasyonunda gözaltılar var!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Eğitim Bakanlığının kapatılması için imza attı
        Eğitim Bakanlığının kapatılması için imza attı
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor

        Benzer Haberler

        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Bitlis'te kar nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bitlis'te kar nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bitlis'te kar yağışı; 80 köy yolu kapandı
        Bitlis'te kar yağışı; 80 köy yolu kapandı
        Bitlis'te şehit aileleri ve gaziler, iftar programında bir araya geldi
        Bitlis'te şehit aileleri ve gaziler, iftar programında bir araya geldi
        Bitlis'te keklik avlayan kişiye 64 bin 855 lira ceza uygulandı
        Bitlis'te keklik avlayan kişiye 64 bin 855 lira ceza uygulandı
        Bitlis'te motosiklet sürücülerine "güvenli sürüş" eğitimi verildi
        Bitlis'te motosiklet sürücülerine "güvenli sürüş" eğitimi verildi