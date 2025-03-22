Bitlis'te jandarma, yaşlıları evlerinde ziyaret etti

BİTLİS Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ nedeniyle kentteki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verip, sohbet etti. Bununla ilgili hazırlanan fotoğraf ve videolar ise sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, 18-24 Mart tarihlerindeki 'Yaşlılara Saygı Haftası' etkinlikleri kapsamında, kentte yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Ekipler, ziyaret ettikleri ailelerle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretler sırasında çekilen fotoğraf ve videolarla hazırlanan kısa film ise haftanın önemi nedeniyle sosyal medyada yayınlandı. Paylaşılan mesajda, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı olarak yalnızca yaşlılarımızın saygı haftasında değil, her zaman yanında olmaya, onların güvenliğini sağlamaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bizleri yetiştiren değerli büyüklerimizin 'Yaşlılara Saygı Haftasını' kutluyor, sağlık ve uzun ömürler diliyoruz" ifadeleri yer aldı.