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        Bitlis'te jandarma, yaşlıları evlerinde ziyaret etti

        BİTLİS Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Yaşlılara Saygı Haftası' nedeniyle kentteki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verip, sohbet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:55
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        Bitlis'te jandarma, yaşlıları evlerinde ziyaret etti
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        BİTLİS Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ nedeniyle kentteki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verip, sohbet etti. Bununla ilgili hazırlanan fotoğraf ve videolar ise sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı personeli, 18-24 Mart tarihlerindeki 'Yaşlılara Saygı Haftası' etkinlikleri kapsamında, kentte yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Ekipler, ziyaret ettikleri ailelerle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretler sırasında çekilen fotoğraf ve videolarla hazırlanan kısa film ise haftanın önemi nedeniyle sosyal medyada yayınlandı. Paylaşılan mesajda, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı olarak yalnızca yaşlılarımızın saygı haftasında değil, her zaman yanında olmaya, onların güvenliğini sağlamaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bizleri yetiştiren değerli büyüklerimizin 'Yaşlılara Saygı Haftasını' kutluyor, sağlık ve uzun ömürler diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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