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        Bitlis'te 100 köy yolu kardan kapandı

        BİTLİS'te2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 100 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:55
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        Bitlis'te 100 köy yolu kardan kapandı
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        BİTLİS'te2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 100 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

        Meteoroloji'nin uyarısının ardından Bitlis ve çevresinde dün kar yağışı başladı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle merkezdeki kar kalınlığı 10, kırsal ve yüksek kesimlerde 30 santimetreyi aştı. Yoğun kar nedeniyle 100 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, 10 ayrı şantiyede bulunan 71 iş makinesi ve 75 personelle karla mücadele çalışması yaptıklarını, köy yollarının ek kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını söyledi. Karayolları ve belediye ekipleri de kent merkezinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının salı gününe kadar aralıklarla süreceğini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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