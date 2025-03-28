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        Bitlis merkezli 2 ilde göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

        BİTLİS merkezli 2 ilde polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:42 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:45
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        Bitlis merkezli 2 ilde göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama
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        BİTLİS merkezli 2 ilde polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Batman'da belirlenen 9 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 10 şüpheliyi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı, 2'si ise savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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