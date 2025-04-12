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        Bitlis'te kar yağışı; 60 köy yolu kapandı

        BİTLİS'te kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:08 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:15
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        Bitlis'te kar yağışı; 60 köy yolu kapandı
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        BİTLİS'te kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken, 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından Bitlis ve çevresinde kar etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla sürdü. Kent merkezindeki kar kalınlığı 10, kırsal ve yüksek kesimlerde 20 santimetreyi aşarken, 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri kent merkezi ve kırsal bölgelerde karla mücadele çalışması başlattı. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi, kapalı köy yollarının en kısa zamanda yeniden ulaşıma açılacağını belirtirken, Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini söyledi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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