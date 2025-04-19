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        Bitlis merkezli 32 ilde 'joker' operasyonu: 301 gözaltı

        BİTLİS merkezli 32 ilde, motorlu taşıt sürücü adaylarının yerine sınavlara özel düzeneklerle giren şüphelilere yönelik 'joker' operasyonunda, 43'ü organizatör toplam 301 şüpheli gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:15
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        Bitlis merkezli 32 ilde 'joker' operasyonu: 301 gözaltı
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        BİTLİS merkezli 32 ilde, motorlu taşıt sürücü adaylarının yerine sınavlara özel düzeneklerle giren şüphelilere yönelik 'joker' operasyonunda, 43'ü organizatör toplam 301 şüpheli gözaltına aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, motorlu taşıt sürücü adayları sınavlarına, gerçek adayların yerine başkalarının gireceği ihbarını aldı. Polis ekipleri, 32 ilde motorlu taşıt sürücü adaylarının yerine sınavlara özel düzeneklerle girdiği belirlenen 313 şüphelinin adreslerini tespit etti. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43'ü organizatör 301 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Firari 12 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 'Organizasyonu yöneterek suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda da 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 1 gaz bombası, 348 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 36 tüfek kartuşu, 11 adet AK-47 fişeği, 9 kopya düzeneğinde kullanılan cep telefonu, 3 kopya düzeneğinde kullanılan kulaklık, 5 sahte kimlik, 5 tarihi eser sikke ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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