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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat'taki tarihi mezarlıkta çıkan yangın söndürüldü

AA

Ahlat'taki tarihi mezarlıkta çıkan yangın söndürüldü

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan tarihi Kale Mezarlığında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçenin Kale Mahallesi'nde bulunan tarihi mezarlıkta belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ahlat Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü, polisler de çevrede önlem aldı.

Mezarlığa gelerek incelemede bulunan Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, gazetecilere, sıcaklıkların arttığı bugünlerde vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Ekiplerin kısa sürede yangına müdahale ettiğini anlatan Çoban, "Aşırı sıcaklar ve bitkilerin kurumasıyla bu tür sıkıntılar meydana gelebilir. Vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Bu tür hadiselerde bizi erken uyarırlarsa ciddi hasarlar oluşmadan müdahale etme şansı yakalamış oluruz." dedi.

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