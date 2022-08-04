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Bitlis'te "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni" düzenlendi

AA

Bitlis'te "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni" düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası 50. Yıl Etkinlik Programı ve Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni" düzenlendi.

Tatvan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Oktay Çağatay, TOBB'un, Türkiye'nin en kıymetli markalarından biri, o markanın Bitlis'teki en güzel yansımasının ise Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) olduğunu belirtti.

Tatvan TSO'nun 50. kuruluş yıl dönümüne katılmaktan memnuniyet duyduğunu anlatan Çağatay, kente iki okul yapma sözü veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Bitlis'in bir marka şehir olması için çalıştıklarını belirten Çağatay, "Bölgenin terör belasını def etmesiyle beraber huzur geldi. Huzur olmayınca hiçbir şey olmuyor. Çok şükür huzura kavuştuk. Allah eksik etmesin. Çok kıymetli değerlerimiz ve muhteşem bir tarihi altyapımız var. Sahip olduğumuz tescilli eser sayısı turizmde bir marka haline gelmiş Mardin'in iki katına yakın. Müthiş doğal yapımız, ormanlarımız, Van Gölü'müz, Nemrut Krater Gölü'müz var. Muhteşem bir yolda ilerliyoruz ama en önemli zenginliğimiz insan varlığımız. 350 bin nüfusun yüzde 62'si 0-30 yaş arasında."

Bölgenin huzura kavuşmasıyla sahip olunan insan potansiyelini gören yatırımcıların kente akın ettiğini aktaran Çağatay, "Birkaç yıl önce ineklerin otladığı Organize Sanayi Bölgesinde arsa kalmadı. Elimde yüzlerce başvuru dilekçesi var. Yer istiyorlar. Allah nasip ederse inşaatı devam eden yerlerde Eren Holding, Kiler Holding ve diğer yatırımcıların projeleriyle Rahva bölgesinde 2024 yılında 10 bin kişiyi çalıştıracağız." ifadelerini kullandı.

- "Bir yerde birlik varsa sırtınız yere gelmez"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise kentte gördüğü güzel tablo karşısına gururlandığını ifade etti.

Markalaşan şehirlerde birlik ve beraberliğin, birlik ve beraberliğin olduğu yerde de bereketin olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bunu Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya ve Denizli'de görürsünüz. Bunu yapan şehirler markalaşıyor. Tatvan tek yürek tek bilek olmuş. Bir yerde birlik varsa kesinlikle sırtınız yere gelmez. Otellerde ülkemizde ve dünyada yıldızlama sistemi var. En üstün hizmet veren 5 yıldızlı oteldir. Dünyada da odalarda bu şekilde yıldızlama sistemi var. Buna akreditasyon diyoruz. Bunu uluslararası bağımsız oda sistemini denetleyen kuruluş gelir denetler. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odamız verdiği hizmet kalitesi standardıyla tam 5 yıldızlı. Türkiye ile mukayese etmiyorum. Paris, Londra, Berlin'deki ticaret sanayi odaları 5 yıldızlı. Tatvan'daki üyelerimiz, Paris, İngiliz ve Berlin'deki tüccarından daha az kaliteli hizmet almıyor. Tatvan'ımızı böyle bir dünya şehri haline getirdiği ve hizmet kalitesini dünya standardına getirdiği için yönetimine ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Tatvan'ın turizm lojistik merkezi olma konusunda büyük bir potansiyelinin bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Tatvan'ı cazibe merkezi haline getirmek için projesi bulunan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Abadağ'a her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Gemlik'teki TOGG fabrikasında incelemelerde bulunduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "1 milyon 800 bin tüccar ve sanayici adına bu görevi üstlendim. İnsanımızın 120 yıllık hayali, 60 yıl önce yarıda kalmış bir rüyaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Yapar mısın?' deyince ben Türk iş dünyasına güvendim. Siz de yanımızda olursanız yaparız dedim. Allah'a şükürler olsun ilk defa Türkiye'nin markası ve her şeyi yerli olan dünya otomobil teknolojisiyle aynı anda yarışacağımız yüzde 100 elektrikli otomobilin fabrikasının 29 Ekim'de açılışını Gemlik'te yapacağız. İnşallah mart ayında Bitlis ve Tatvan yollarında TOGG arabasını hep beraber görmüş olacağız." diye konuştu.

Bitlis Ticaret Odası Başkanı Davut Tezcan ile Adabağ'ın kente okul yapılması yönünde taleplerinin olduğunu da bildiren Hisarcıklıoğlu, Bitlis'te bir meslek lisesi, Tatvan'da da yeni bir okul yapacaklarının müjdesini verdi.

- "Ticaret olmadan, üretmeden zenginlik mümkün değil"

Yeni tip koronavirüs dönemini daha az etkilenerek geçirmelerini sağlayan Türk iş dünyasına teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, "Mart 2020'den sonra sizin ne sıkıntılarınız varsa başkanlarımız bana aktardı. Bütün talepleri bakanlarımıza ilettik. En az etkilenen Türk iş dünyası oldu. Bana iletilen yaklaşık 230 konunun yüzde 97'si çözüldü." ifadelerini kullandı.

Zengin olmanın tek yolunun ticaret ve sanayiden geçtiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ticaret olmadan ve üretmeden zengin olabilmek mümkün değil. Hepimizde altın anahtar var ama bunun olabilmesi için önce evinde, şehrinde, ülkeden ve komşularında huzur olması lazım. Huzur olmadan ticaret olmaz. Ticaret ürkektir. Zenginleşmenin yolu ticaret, ticaretin de tek bir ilacı var oda huzurdur. Bunları bir araya getirdiğimizde başaramayacağımız şey yoktur. Birlikte rahmet, ayrılıkta gazap vardır. Yeter ki fikrinden, inancından, etnik kökeninden, mezhebinden siyasi görüşünden dolayı birbirimizi ötekileştirmeyelim. Ötekileştirmezsek hep beraber kazanırız."

Dağdağan ise çalışmalarda kendilerine destek veren Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Ekonomiye değer katanlara ödüllerinin verilmesinin ardından Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, Valiliği ve Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaret etti.

- Ahlat'taki tarihi mekanları gezdi

Program öncesinde Ahlat ilçesinde Emir Bayındır Kümbetini ve Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Ahlat Arkeolojik Müzesi ile Sultan Alparslan Otağı'nın içinde bulunduğu 1071 Millet Bahçesi'ni gezdi.

Ahlat'ta ilk kez geldiğini ve çok etkilendiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Burada yatanların hepsinin ruhlarına Fatiha okuyoruz. Mekanları cennet olsun. Allah hepsinden razı olsun. Eğer bugün Müslümanlar bu topraklarda Anadolu'da yaşıyorsa, bunların hepsinin çok katkısı var. Buranın tanıtımına zaten devlet en üst noktada sahip çıkıyor. İnşallah biz de iş dünyası olarak Ahlat ve krater gölünün tanıtımına katkı vereceğiz." dedi.

Programlara, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri Engin Yeşil ve Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, çevre il ve ilçelerin oda ve borsa başkanları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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