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Bitlis'te Teknoloji Geliştirme Merkezi açıldı

AA

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) iş birliğiyle oluşturulan Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) açılışı gerçekleştirildi.

Bitlis'te Teknoloji Geliştirme Merkezi açıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) iş birliğiyle oluşturulan Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) açılışı gerçekleştirildi.

BEÜ'nün Hüsrevpaşa yerleşkesinde kurulan merkezin açılışında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentin kadim kimliğiyle hak ettiği yere gelmesi için son zamanlarda ciddi çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Kentte milyonlarca turisti ağırlayacaklarını, Bitlis'i tarihi yapısıyla dünyaya tanıtacaklarını belirten Çağatay, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda ciddi bir istihdam atağına kalktık. Türkiye'nin çok kıymetli iki holdinginin de istihdam alanında başlattığı çalışmalarla kentte ilerleyen zamanlarda 10 binlerce insanımızı istihdam edeceğiz. Tabii bunlar yetmiyor. Şehirlerin gelişmişliği sadece ekonomi ve turizmle açıklanmıyor. Aynı zamanda sosyo-kültürel ve bilimsel faaliyetlerin varlığıyla açıklanıyor. Gelişmiş ülkeler bu anlamda muazzam. Bu merkez de bunu temin etmek anlamında çok önemli bir çalışma. Bunu teknoparka dönüştüreceğiz."

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise merkezin, projelerle kentin birtakım eksikliklerini gidereceğini, boşlukları dolduracağını aktardı.

TEKMER'in, yazılım, nanoteknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarında hizmet vereceğini kaydeden Elmastaş, şöyle devam etti:

"BEÜ mezunları, öğrencileri, Bitlis'in diğer gençleri burada fikir ve hayallerini gerçekleştirecekler. Tabii yeni kuruldu. Buraya firmaların yönlendirilmesini istiyoruz. Onların destekleriyle kısa sürede TEKMER'i istediğimiz yere getireceğiz. Üniversite sanayi işbirliğini TEKMER dolduracak. OSB'de meslek yüksekokulu kuruyoruz. Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) karar çıktı. TEKMER aslında teknokentin ilk adımı olacak."

BETAV ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren de "Okuduklarımdan, tarihten ve ekonomi biliminden anladım ki Osmanlı Devleti'nin yıkılışı camilerin, ezan sesinin ve medreselerin eksikliğinden kaynaklanmamış. Osmanlı Devleti'nin yıkılışı teknolojinin, bilimin ve üretimin eksikliğinden kaynaklanmış. Bu yüzden bu merkezin burada açılışı anlamlıdır. Buraya bir destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Bitlisli gençler gerek yazılımda gerekse müspet ilimin diğer kollarında oldukça büyük mesafeler alarak bilim, teknoloji ve üretim sayesinde Bitlis'in kaderini kökünden değiştirecektir." ifadelerini kullandı.

TEKMER Anonim Şirketi Müdürü Nurdoğan Oto ise BETAV olarak 6 yıldır bu konuyla ilgili çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Merkez için değişik projeler ve alternatifler denediklerini aktaran Oto, "Burayı yapmadan önce Türkiye'nin özellikle İstanbul'un çok önemli teknoloji merkezlerini gezerek fikir sahibi olduk. Çok iddialı olarak söyleyebilirim ki Türkiye'de kurulu birçok teknoloji merkezlerinden daha iyi bir bina ve daha iyi bir kuruluş gerçekleştirdik. Bugüne kadar bu projeyle ilgili 1 milyon 100 bin lira KOSGEB'ten destek aldık. 1 milyon 600 bin lira BETAV destek verdi." diye konuştu.

Törene, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, BETAV yönetim kurulu üyeleri ve kurum amirleri katıldı.

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