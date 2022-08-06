İş insanları Adilcevaz'da incelemelerde bulundu

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BİTLİS (AA) - Bitlis Kalkınma Vakfı (BETAV) ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ve beraberindeki iş insanları Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde incelemelerde bulundu.



Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ahmet Eren ve iş insanlarını ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.



Van Gölü'nün en güzel sahillerinin Adilcevaz ilçesinde olduğunu dile getiren Gürsoy, iş insanlarını ilçeye yatırım yapmaya davet etti.

Eren ise Adilcevaz'ın tarihi, doğal güzelliği ve misafirperverliği çok güzel bir ilçe olduğunu belirterek, "Bugün çalışma arkadaşlarımızla birlikte burada yapılan çalışmaları gezeceğiz. İş insanlarımızın ve BETAV üyelerimizin Bitlis ve güzel ilçelerimize önemli yatırımları olacağına inanıyorum." diye konuştu.



Programda TÜRŞAD Spor Kulübü Başkanı Av. Kadir Köstekçi, volaybol takımın Efeler Ligi'ne çıkış serüvenini anlatarak Ahmet Eren'e forma hediye etti.

Heyettekiler, daha sonra Kaymakamlık ve Belediye tarafından yaptırılan Su Sporları Merkezi ve Dalış Okuluna giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



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