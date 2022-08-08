Bitlis'te Mehmet Erdem konser verdi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Büyük Bitlis Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında sanatçı Mehmet Erdem konser verdi.

Kent merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde şarkılar seslendiren Erdem, dinleyenlere güzel bir akşam yaşattı.

Konseri Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Başkan Yardımcısı İbrahim Arslan, kurum müdürleri ile vatandaşlar izledi.

Konserin ardından Erdem'e plaket takdim eden Tanğlay, kentte yapılan hizmetlerin yanı sıra sosyal aktiviteler de düzenlediklerini belirterek, etkinliklere ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

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