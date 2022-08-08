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Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü

AA

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, mesajında, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü milletçe kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.

Bitlis'in kurtuluşunun, Türk milletinin varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığını ve olamayacağını tüm dünyaya bir kez daha gösteren Kurtuluş Savaşı'nın son aşaması olduğunu belirten Çağatay, mesajında şunları kaydetti:

"Ecdadımızın bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen büyük kahramanlıklar göstererek verdiği destansı mücadelenin zaferle taçlandırılmasıdır. Bu destansı mücadele din, vatan, millet ve istiklal kavramlarıyla yoğrulmuş Türk milletinin yaşadığı badirelerin ve bunu atlatmak için gösterdiği kahramanlıkların, şehadetin, şühedanın, geçmişine, kültürüne ve bağımsızlığına olan düşkünlüğünün en güzel tezahürüdür. Türk milletinin karşısına çıkan tüm engelleri milli birlik ve beraberlik ruhuyla büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla aşmasının somut ifadesi, Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu kalacağının dünyaya bariz mesajıdır. Bitlis, kurtuluşundaki bu öneminin yanında Türkiye'nin sosyo-ekonomik gelişmesinde daima önemli rol oynamıştır. Bunun için tarihi olaylarımızı doğru öğrenmeli ve bunu milli şuur bilinciyle değerlendirmeliyiz. Bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün gazilerimiz olmak üzere bugüne kadar ülkemizin bekası, bayrağı ve vatanı için gözünü kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz."

Tanğlay ise kadim kent Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve coşkusunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bundan 106 yıl önce vatanı, milleti, namusu ve mukaddesatı söz konusu olduğunda her türlü zorluğa göğüs gererek kutlu bir geleceğin müjdecisi ve istiklalinin kurtarıcısı olan kadirşinas Bitlislilerin, aynı inanç ve iradeyle bugün de mücadelesini sürdürdüğünü aktaran Tanğlay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vatanımıza, milletimize, devletimize, bayrağımıza, ezanımıza, birliğimize ve bekamıza göz dikip bizleri yıkmaya, bölmeye çalışan şer güçler, dün olduğu gibi bugün de milletimizden en şiddetli karşılığı almaktadır. Bu bağlamda verilen mücadeleler tıpkı 106 yıl önce ecdadımızın verdiği istiklal ve istikbal mücadelesinin devamıdır. Vatan evlatlarımızın şehadetinde cisme bürünen bu mücadelenin gelecek nesiller tarafından bilinmesi ve benimsenmesi bizler için kutsal bir görevdir. Bu görevi bizlere devreden ecdadımıza layık olma gayesi ve gelecek nesillere devretme sorumluluğunun bilincinde olarak memleketimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü kutluyor, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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