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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat'taki "İç Kale"de kazı çalışmaları sürüyor

AA

Ahlat'taki "İç Kale"de kazı çalışmaları sürüyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki "İç Kale"de yapılan kazı çalışmalarında 5 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen çanak-çömlek parçaları bulundu.

İlçedeki Harabeşehir bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülen kazı çalışmaları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz başkanlığında devam ediyor.

Kazı başkanı Kulaz, gazetecilere, çalışmalar sırasında elde ettikleri verilerin, kazı yapılan bölgenin Ahlat'ın en eski yerleşim yeri olduğunu gösterdiğini söyledi.

Milattan önce üçüncü bin yılda burada yerleşimin olduğunu düşündüklerini belirten Kulaz, "Bulgular da onu gösteriyor. Temel amacımız bu bulgular dışında mimari dokuları da ortaya çıkararak buranın Ahlat'ın en eski yerleşim yeri olduğunu bütün yönleriyle göstermek." dedi.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sinan Kılıç ise 2019 yılından bu yana kalede kazı yaptıklarını aktardı.

"İç Kale" denilen yerin Ortaçağ'dan kaldığını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"4 yıldır kazı yaptığımız İç Kale'de 3 ayrı alanda çalıştık ve önemli bulgulara rastladık. Kazı çalışmalarında milattan önce üçüncü bin yıla ait Karaz kültürünü yansıtan çanak çömlek parçaları bulduk. Onları değerlendirmeye alıyoruz. Bu, şu anlama geliyor. Ahlat ilçe merkezinin en eski yerleşim yeri burasıdır. Tarihsel derinliği olan bir yer. Milattan önce üçüncü bin yıl kültürünü Van Gölü çevresinden ve Muş Ovası'ndan gayet iyi biliyorduk ama Eski Ahlat Kalesi'nde bu döneme ait bir yerleşim yeri olduğunu birkaç senedir biliyoruz. Burada kazı yapmamızın nedeni de o höyüğü bulmaktı. Yani bu yerleşimin kalıntılarına ulaşmak, arkeolojik olarak incelemek ve kayıt altına almaktı."

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