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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü'nde dip çamuru temizliği

AA

Van Gölü'nde dip çamuru temizliği

BİTLİS (AA) - Tatvan ilçesinde, Van Gölü'nün zemininde biriken dip çamurunun temizlenmesi için çalışmalara başlandı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 30 iş makinesiyle temizliğin yapıldığı sahil bandında incelemelerde bulundu.

Çalışma hakkında görevlilerden bilgi alan Geylani, gazetecilere, Van Gölü'nü korumak, gelecek kuşaklara daha temiz bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Gölün zeminindeki dip çamuru temizliğine 7 ekskavatör, 17 kamyon, 3 büyük ve 3 küçük kepçe ile başladıklarını belirten Geylani şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Ulaştırma ve Altyapı, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman bakanlıkları tarafından yürütülen Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında yürütülen çalışmalarda gölün kirlenmesine neden olan etkenler ve arıtma tesislerinin durumları incelendi. Gölün kirlenmemesi için çalışmalar yürütülürken aynı zamanda arıtma tesislerindeki sorunlar giderildi. Van'da geçen yıl dip temizliği çalışmaları başladı. İlçemiz kıyılarında da bugün başladık. Gölün zemininden dip çamuru ve balçık çıkarılmaya başlandı. Kamyonlara yüklenen atıklar, uzak bölgeye naklediliyor."

Çalışmaların belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini ifade eden Geylani, "Van Gölü ve çevresinin, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edilmesi havzanın daha iyi korunmasına katkı sunacak. Gölün güzelliğini ve maviliği koruyacağız. Dip temizliği çalışmasını kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu.


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