Bisiklet tutkunları Nemrut Krater Gölü'nü gezdi

BİTLİS (AA) - Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Van Denizi Bisiklet Festivali"ne katılan bisiklet tutkunları, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nü gezdi.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi, Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçe belediyeleri ile Vangölü Aktivistleri Derneği'nin katkılarıyla organize edilen festivale katılanlar, Nemrut Kalderası'nda ve ormanlık alanda çöp topladı.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, farkındalık oluşturmak ve insanları bilinçlendirmek amacıyla çevre temizliği yaptıklarını söyledi.

İran, İtalya ve Türkiye'deki birçok ilden gönüllülerin yer aldığı grupla Nemrut Krater Gölü kıyısına geldiklerini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Burada Nemrut'un tanıtımını yaptık ve bir grup arkadaş da gölde yüzdü. Burası ülkemizin en büyük krater gölü ve maalesef çöplerin olduğunu gördük. İnsanların doğaya çöp attığına ve piknikçilerin çevreyi kirlettiğine şahit oluyoruz. Bu doğal güzellikleri sahiplenmemiz, korumamız ve temiz tutmamız gerekiyor."

Etkinliğe Mersin'den katılan İlke Çamurtay da duyarlılığın artırılmasına dair çok güzel bir organizasyon yapıldığını belirtti.

Birçok krater gölüne gittiğini, Nemrut'un daha büyük ve güzel olduğunu ifade eden Çamurtay, "İnsanların çevre kirliliği hakkında daha çok bilgilendirilmesi gerekiyor. Van Gölü, Nemrut Gölü veya diğer göllerimiz, sularımız kirlendiğinde su döngüsü sağlıklı işlemez. Kuraklık tehlikesi yaşanır. Bu yüzden var olan güzel değerleri korumak ve kirletmemek lazım." ifadelerini kullandı

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