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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat'taki millet bahçesinde ziyaretçilere Selçuklu ruhu yaşatılacak

AA

Ahlat'taki millet bahçesinde ziyaretçilere Selçuklu ruhu yaşatılacak

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da bulunduğu millet bahçesinde, yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçilere Selçuklu ruhu yaşatılacak.

İlçenin Çarho mevkisinde, 400 dönümde oluşturulan ve her yıl Malazgirt Zaferi etkinlikleri ile kutlama töreninin görkemli şekilde yapıldığı Ahlat Millet Bahçesi, bünyesindeki objelerle ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Millet bahçesine kurulan obada, üzerinde ve iç kısmında Selçuklu motifleri bulunan keçeden yapılmış han otağı ile 50 çadır, Selçuklu mimarisiyle inşa edilen mescit, kıraathane ve köprü, okçuluk ve atlı okçuluk alanları bulunuyor.

Selçuklu ruhunu canlandırmak, milli birlik ve bütünlüğü temsil etmek amacıyla Türk bayrağı ve Türk boylarına ait bayrakların asıldığı millet bahçesinde düzenlenecek etkinliklerle, vatandaşların güzel zaman geçirmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Bu yıl 23 Ağustos'ta başlatılacak olan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamalarına ev sahipliği yapacak alanda, okçuluk gösterileri, geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri, güreş müsabakaları düzenlenecek, okçuluk, hüsn-ü hat, deri atölyeleri kurulacak, birçok ilin geleneksel el sanatları sergilenecek.

- "O günü canlandırma faaliyeti yürütüyoruz"

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AA muhabirine, milletin hafızasına hitap etme adına Sultan Alparslan Otağı'nda o dönemlere ait objelerin bulunduğunu söyledi.

Selçuklu'dan bugüne kadar Türk tarihinin siyasi, milli ve mimari objeleri, hava müzesine dönüştürdükleri millet bahçesinde sergilediklerini anlatan Çoban, şöyle konuştu:

"Ahlat gerçek anlamda bir açık hava müzesi. 9 bin 200 abidenin bulunduğu Selçuklu Meydan Mezarlığı burada. Bu zenginliği insanlar millet bahçesinde de görecek. Bir nevi tarihi, o günü canlandırma adına bir faaliyet yürütüyoruz. Sultan Alparslan obamız ve han çadırındaki objeler, bin yıl önce Anadolu'ya girdiğimiz ruhaniyeti yeniden canlandırma adına çok önemlidir. Çadırlarda ve ahşaptan yaptığımız 50 dükkanda Türkiye'nin tüm motiflerini içeren zengin el sanatlarını, Yörük ve Türkmen obalarını ağırlayacağız. Türk tarihinde çok önemli olduğunu düşündüğümüz atlı okçuluk alanımızı, hipodromu, Selçuklu mimarisiyle mescidimizi, kıraathanemizi ve köprülerimizi inşa ettik."

Ahlat'ın tüm Türkiye'nin, 80 milyonunun ortak değerlerinin sergi alanı olma özelliği taşıdığını aktaran Çoban, "Alanda kurulan çadırların bir bölümü Anadolu'daki kıl çadırların örneği, bir bölümü de Asya'da ev niteliğini taşıyan, içinde bütün ailenin ihtiyaçlarına cevap verecek kapasitede oda ve sosyal donatı alanları olan 'boz ev' dediğimiz keçeden yapılmış, klimatik özelliğiyle de insana sağlık ve huzur veren çadırlardır. Bunu da Ahlat'ta han çadırında görmeniz mümkün." ifadelerini kullandı.


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