Cami imamı etkinliklerle yaz Kur'an kursunu öğrenciler için eğlenceli hale getirdi

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BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'teki tarihi Ulu Cami'de görevli imam Muhammet Ece, düzenlediği etkinliklerle yaz Kur'an kursunu daha eğlenceli hale getirerek çocukların derslere devamlılıklarını artırdı.

Haziran ayında tarihi camide başlatılan kursa bir kişinin kayıt yaptırması üzerine çalışma başlatan imam Muhammet Ece, beraberindeki görevlilerle birlikte çevredeki esnaf ve mahallelerde ailelerle görüşerek öğrenci sayısını artırmaya çalıştı.

Bu sayede kursa katılanların sayısını 50'ye çıkaran Ece, kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle oluşturduğu "ikram dolabı", kahvaltı, yüzme, piknik gibi etkinliklerle çocukların kursa devamlılıklarını artırdı.

Sabah camiye gelen çocuklarla kahvaltı yapan, projeksiyon cihazından sunumlar eşliğinde dersler veren Ece, gönüllü öğretmenlerle görüşerek camide İngilizce, matematik ve fen bilgisi derslerinin verilmesine de öncülük etti.

Eğitimlerin ardından çocuklara "ikram dolabı"ndan süt, meyve suyu, çikolata ve bisküvi gibi ürünlerden sunan Ece, piknik, yüzme, yarışma gibi etkinliklerle çocukların camide eğlenceli zaman geçirmelerini sağladı.

- "Kur'an'ı ve camiyi sevdirmeye çalışıyoruz"

Ece, AA muhabirine, çocuklara Kur'an'ı ve camiyi sevdirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Etkinliklerin çok güzel geri dönüşlerinin olduğunu anlatan Ece, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı alıştırıp vakit namazlarını burada kılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i mahallesindeki camide de öğrenebilirler. Burada çocuklarımız için daha fazla ne yapabiliriz? Bunun derdindeyiz. Çocukları buraya alıştırmamız lazım. Günümüzde televizyon, tablet, bilgisayar veya dışarıdaki farklı etkenlerden dolayı çocuklar Kur'an'ı ve namazı ikinci planda düşünüyor olabilirler. Bunu yörüngelerinin birinci planına almak istiyoruz."

- "Katılım her yıl artıyor"

Bitlis Müftülüğü Şube Müdürü Bayram Aydın da kentte kursların açıldığı tüm camilerde etkinliklerin yapıldığını ancak Ulu Cami'nin bu konuda daha çok ön plana çıktığını söyledi.

Ece'ye çalışmalarından dolayı teşekkür eden Aydın, Ulu Cami'nin böylece ön plana çıktığını belirtti.



Aydın, İngilizce, matematik ve fen bilgisi öğretmenlerinin mesai saatlerinin dışında öğrencilere ders verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Öğrencilerin camiye teşvik edilmelerinden dolayı katılım her yıl artıyor. Geçen yıl Bitlis merkezde katılım 2 bin 500 iken bu yıl 4 bine yaklaştı. İl genelinde 14 bin 500 kayıtlı öğrencimiz var. Öğrencilerimizin camiyi yoğun olarak talep etmelerinin yegane unsuru elbette hocalarımızın gayretleri ama ötesinde ise yapılan etkinliklerdir. Etkinliklerle camiyi öğrencilerimize sevdirdik. 'Allah'ın evi' dedik. Allah'ın misafirleri olan yavrularımız böylece camiye gönüllü şekilde isteyerek, koşarak ve heyecanla geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor."

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