Cami imamı etkinliklerle yaz Kur'an kursunu öğrenciler için eğlenceli hale getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cami imamı etkinliklerle yaz Kur'an kursunu öğrenciler için eğlenceli hale getirdi

AA

Cami imamı etkinliklerle yaz Kur'an kursunu öğrenciler için eğlenceli hale getirdi

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'teki tarihi Ulu Cami'de görevli imam Muhammet Ece, düzenlediği etkinliklerle yaz Kur'an kursunu daha eğlenceli hale getirerek çocukların derslere devamlılıklarını artırdı.

Haziran ayında tarihi camide başlatılan kursa bir kişinin kayıt yaptırması üzerine çalışma başlatan imam Muhammet Ece, beraberindeki görevlilerle birlikte çevredeki esnaf ve mahallelerde ailelerle görüşerek öğrenci sayısını artırmaya çalıştı.

Bu sayede kursa katılanların sayısını 50'ye çıkaran Ece, kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle oluşturduğu "ikram dolabı", kahvaltı, yüzme, piknik gibi etkinliklerle çocukların kursa devamlılıklarını artırdı.

Sabah camiye gelen çocuklarla kahvaltı yapan, projeksiyon cihazından sunumlar eşliğinde dersler veren Ece, gönüllü öğretmenlerle görüşerek camide İngilizce, matematik ve fen bilgisi derslerinin verilmesine de öncülük etti.

Eğitimlerin ardından çocuklara "ikram dolabı"ndan süt, meyve suyu, çikolata ve bisküvi gibi ürünlerden sunan Ece, piknik, yüzme, yarışma gibi etkinliklerle çocukların camide eğlenceli zaman geçirmelerini sağladı.

- "Kur'an'ı ve camiyi sevdirmeye çalışıyoruz"

Ece, AA muhabirine, çocuklara Kur'an'ı ve camiyi sevdirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Etkinliklerin çok güzel geri dönüşlerinin olduğunu anlatan Ece, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı alıştırıp vakit namazlarını burada kılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i mahallesindeki camide de öğrenebilirler. Burada çocuklarımız için daha fazla ne yapabiliriz? Bunun derdindeyiz. Çocukları buraya alıştırmamız lazım. Günümüzde televizyon, tablet, bilgisayar veya dışarıdaki farklı etkenlerden dolayı çocuklar Kur'an'ı ve namazı ikinci planda düşünüyor olabilirler. Bunu yörüngelerinin birinci planına almak istiyoruz."

- "Katılım her yıl artıyor"

Bitlis Müftülüğü Şube Müdürü Bayram Aydın da kentte kursların açıldığı tüm camilerde etkinliklerin yapıldığını ancak Ulu Cami'nin bu konuda daha çok ön plana çıktığını söyledi.

Ece'ye çalışmalarından dolayı teşekkür eden Aydın, Ulu Cami'nin böylece ön plana çıktığını belirtti.

Aydın, İngilizce, matematik ve fen bilgisi öğretmenlerinin mesai saatlerinin dışında öğrencilere ders verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin camiye teşvik edilmelerinden dolayı katılım her yıl artıyor. Geçen yıl Bitlis merkezde katılım 2 bin 500 iken bu yıl 4 bine yaklaştı. İl genelinde 14 bin 500 kayıtlı öğrencimiz var. Öğrencilerimizin camiyi yoğun olarak talep etmelerinin yegane unsuru elbette hocalarımızın gayretleri ama ötesinde ise yapılan etkinliklerdir. Etkinliklerle camiyi öğrencilerimize sevdirdik. 'Allah'ın evi' dedik. Allah'ın misafirleri olan yavrularımız böylece camiye gönüllü şekilde isteyerek, koşarak ve heyecanla geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılacak atlı birlik Van Gölü sahilinde devriye görevi yaptı
YEREL HABERLER Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılacak atlı birlik ...
Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalar sıcak illerden gelen göçerlerin tercihi oluyor
YEREL HABERLER Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalar sıcak illerden ...
Van Gölü'nde dip çamuru temizliği devam ediyor
YEREL HABERLER Van Gölü'nde dip çamuru temizliği devam ediyor
Ahlat'taki millet bahçesinde ziyaretçilere Selçuklu ruhu yaşatılacak
YEREL HABERLER Ahlat'taki millet bahçesinde ziyaretçilere Selçuklu ...
Arin Gölü'nü mesken tutan flamingolar, fotoğrafçıların kadrajında
YEREL HABERLER Arin Gölü'nü mesken tutan flamingolar, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.