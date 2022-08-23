Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlanıyor

AA

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlanıyor

MUŞ (AA) - Muş'taki Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları, "Malazgirt Meydan Muharebesi ve Tarihi Milli Parkı"nda başladı.

Malazgirt ilçesindeki milli parkta mehter takımı konseri ve halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle başlayan programda konuşan Vali İlker Gündüzöz, kutlamaların yapıldığı alanın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Okçular Vakfı'nın 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiğinde kurdurduğu ilk vakıf olduğunu belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve el birliğiyle yapmış olduğu bu tören alanında bizim de çorbada tuzumuz varsa ne mutlu bize. 26 Ağustos cuma gününe denk geliyor. Çok büyük ve tarihinde görülmemiş kalabalıkla bu ruhu hep birlikte yaşayacağız ve tüm dünyaya da ortak birlik mesajımızı ay yıldızın, al bayrağımızın altında vereceğiz. Etkinliklere katılanlara hoş geldiniz diyoruz."

- "Her yıl Malazgirt'teyiz, bundan sonra da burada olacağız"

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise "6 yıldır Malazgirt'e niye gidiyorsunuz?" diye soranlara, "Malazgirt'te toprağı dinlemeye gidiyoruz. Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın askerlerinin bize söyleyecekleri var. Her yıl Malazgirt'teyiz. Bundan sonra da burada olacağız. Çünkü vatan annedir, Anadolu'dur." dediklerini söyledi.

İnsanın vatanla ilişkisinin anne karnından başladığını anlatan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malazgirt'ten, Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, Romanlar, Boşnaklar, Aleviler, Suniler, yeni fetihler ve hedefler belirlemek üzere 951 yıl önce buradan kutlu bir yürüyüşe başladılar ve bin yıldır bu topraklardayız. Binlerce yıl daha buradayız demek için her 26 Ağustos'ta burada toplanıyoruz, toplanmaya devam edeceğiz. Eskiler 'hatırlamak kendine gelmektir' derler. Kendimize gelmek için burada toplanıyoruz. Burası vatan kokuyor. O bakımdan her yıl 26 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde vakıf olarak, elbette ki bu vatanın bir evladı olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yapıyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza edeceğimiz kutlu bir yürüyüşe hep birlikte devam edeceğiz."

Katıldıkları tüm programlarda bütün Türkiye'yi Malazgirt'e davet ettiklerini belirten Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın buradan bütün dünyaya vereceği mesajlar var. O bakımdan bütün hemşehrilerimizi, milletimizi şanlı zaferin kazanıldığı, tarihin dönüm noktası olan Malazgirt Ovası'na, Malazgirt'e davet ediyoruz. Burası sıradan bir yer değil. Zaferlerimiz kutlu olsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun. Sultan Alparslan'ın, Fatih Sultan Mehmet Han, Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak o gün burada olacağız. Cuma günü 26 Ağustos'ta burada bütün dünyaya biriz, beraberiz, bizi bölemeyeceksiniz, mesajını hep birlikte vereceğiz." diye konuştu.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de 951 yıl önce yine bir cuma günü Sultan Alparslan ve kutlu askerlerinin düşmanı yenerek ümmete Anadolu'nun kapısını açtığını aktardı.

Şimşek, "Onların torunları olarak bugün buradayız. 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devlet büyüklerimize, Muş ve Malazgirt'e yakışır şekilde ev sahipliği yapacağız. Güzel bir kutlamayla cuma namazını da burada kılacağız. Bu güzelliği organize eden Okçular Vakfı'na, mütevelli heyetine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise şanlı zaferin 951. yılına kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Okçular Vakfı'na müteşekkiriz minnettarız. Bu heyecan sadece Malazgirt, Muş'u değil, bütün Türkiye'yi, bütün gönül coğrafyamızı sarmaktadır. Bu çalışmalarda emeği olanlara teşekkür ediyorum. Bu zaferi kutlamanın haklı gururu içindeyiz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukumuzu koruyarak nice yıllara ulaşmayı diliyorum." açıklamasında bulundu.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın da 'Sultan Alparslan'ın evlatları olarak bu vatana ve topraklara sahip çıkacağız. Pandemiden dolayı kutlamaları yapamadık ama bu yıl ki coşku eminim iki yılın açığını kapatacaktır. Özellikle Okçular Vakfı'nın verdiği emek takdire şayandır. Halkımız adına teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından davetliler, at yarışlarını izledi, jandarma atlı birlikleri selamlama geçişi yaptı.

En güzel buzağı yarışmasının da düzenlendiği programa, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ile çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cami imamı etkinliklerle yaz Kur'an kursunu öğrenciler için eğlenceli hale getirdi
YEREL HABERLER Cami imamı etkinliklerle yaz Kur'an kursunu ...
Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılacak atlı birlik Van Gölü sahilinde devriye görevi yaptı
YEREL HABERLER Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılacak atlı birlik ...
Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalar sıcak illerden gelen göçerlerin tercihi oluyor
YEREL HABERLER Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalar sıcak illerden ...
Van Gölü'nde dip çamuru temizliği devam ediyor
YEREL HABERLER Van Gölü'nde dip çamuru temizliği devam ediyor
Ahlat'taki millet bahçesinde ziyaretçilere Selçuklu ruhu yaşatılacak
YEREL HABERLER Ahlat'taki millet bahçesinde ziyaretçilere Selçuklu ...
Arin Gölü'nü mesken tutan flamingolar, fotoğrafçıların kadrajında
YEREL HABERLER Arin Gölü'nü mesken tutan flamingolar, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.