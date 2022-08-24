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Ülkenin batısı ile doğusu "Malazgirt ruhu"yla buluştu

AA

MESUT VAROL/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 400 dönüm alana kurulan Ahlat Millet Bahçesi, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin batısı ile doğusu "Malazgirt ruhu"yla buluştu

BİTLİS (AA) - MESUT VAROL/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 400 dönüm alana kurulan Ahlat Millet Bahçesi, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Millet bahçesine kurulan obada, üzerinde ve iç kısmında Selçuklu motifleri bulunan keçeden yapılmış han otağı ile 51 çadır, Selçuklu mimarisiyle inşa edilen mescit, kıraathane ve köprü, okçuluk ve atlı okçuluk alanları yer alıyor.

Yurdun dört bir yanından ilçeye gelenler Selçuklu ruhunu canlandırmak, milli birlik ve bütünlüğü temsil etmek amacıyla Türk bayrağı ve Türk boylarına ait bayraklarla donatılan alanda okçuluk, geleneksel oyunlar, çocuk oyunları, güreş müsabakaları, cirit, atlı okçuluk ve atlı spor gösterilerini izleme imkanı buluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve birçok ilden gelen folklor ekibinin gösterilerini ilgiyle izleyen ziyaretçiler, etkinlik alanına kurulan atölyelerde ise okçuluk, hüsnühat, deri atölyeleri ile birçok ilin geleneksel el sanatları sergilerini gezme fırsatını elde ediyor.

Birçok ilin yanı sıra komşu ülkelerden misafirlerin de ilgi gösterdiği etkinlikler, insanların "Malazgirt ruhu"nu yüreklerinde hissetmelerini sağlıyor.

- "Alanda bayram havası hakim"

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AA muhabirine, çok güzel etkinliklere sahne olan programa ülkenin her yerinde insanların ilgi gösterdiğini söyledi.

Alanda bayram havasının hakim olduğunu vurgulayan Çağatay şunları kaydetti:

"Burada bir devlet-millet buluşması var. Ülkenin her yerinden insanlar burada. Devletimizin amacı da bu. 'Milleti yaşat ki devlet yaşasın.' diyoruz. Türk'ün kazandığı zaferler her yerde Türklerindir. Mekan fark etmiyor. Ağustos bizim açımızdan çok bereketli bir ay. Birçok zafer kazandığımız bir ay. Allah bize payitahta güzel bir şekilde sahip çıkmayı nasip etti. İnşallah torunlarımız da sahip çıkar ve milletimiz ilelebet baki olur."

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da milletin Malazgirt Zaferi'nin ruhuna uygun olarak alanı doldurduğunu ifade etti.

Ecdadın emanetine sahip çıkıldığını aktaran Çoban, "Burada ülkenin her tarafından gelenlerle aynı iklimi yaşıyoruz. Ecdadımız burada büyük bir yurt kurdu. Biz onunla asırlara hitap eden, insanlığı mutlu eden medeniyetler inşa ettik. Bugün de o medeniyetin inşası için elimizden geleni yapıyoruz. Coğrafyamızda huzursuzluk istemiyoruz. Biz de vatanımızda var olan bütün objeleri aynı alanda yeniden ihya ediyoruz. Bu emanete Allah'ın izniyle sahip çıkıyoruz." dedi.

-"Burada olmak harika bir duygu"

Trabzon'dan gelen Bahar Kastan da "Burada olmak harika bir duygu. Çünkü gelecekler nesillere bırakacak emanetlerimiz için önemli adımlar atılıyor. Her sene düzenli olarak geliyoruz. Ülkemizin harika yerleri var. Burada herkes bir arada. Bu zenginliği burada yansıtmak çok güzel bir duygu." şeklinde konuştu.

Konya'dan gelen Mustafa Sağöz de "Burada çok güzel bir dayanışma ruhu var. 951 yıl önceki ruh burada. Anadolu'daki bütün milletler burada kardeşlik hamuruyla yoğruluyor. Anadolu'nun tüm renkleri bir arada. Burada ülkemize düşman olanlara çok güzel bir mesaj veriliyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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