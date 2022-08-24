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Azerbaycanlılar Karabağ Zaferi'ndeki gururu Malazgirt'te de yaşıyor

AA

Azerbaycanlılar Karabağ Zaferi'ndeki gururu Malazgirt'te de yaşıyor

BİTLİS (AA) - MESUT VAROL - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıldönümü etkinliklerine katılan Azerbaycanlılar, Sultan Alparslan Otağı'nın da bulunduğu millet bahçesinde zaferin gururunu yaşıyor.

Çarho mevkisinde Türk bayraklarıyla donatılan Ahlat Millet Bahçesi, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Kutlamalar için birçok ilin yanı sıra Azerbaycan'dan gelenler de kendileri için oluşturulan çadırda, düşman işgalinden kurtarılan Karabağ ve Şuşa şehirlerindeki askeri başarıları fotoğraflarla ziyaretçilere anlatıyor.

Azerbaycan kültürünü tanıttıkları alanda Karabağ ve Şuşa şehirlerinin düşman işgalinden kurtarılmasının sevincini yeniden yaşayan Azerbaycanlılar, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'yle de aynı şekilde gururlanıyor.

Çadırı ziyaret eden vatandaşlar da Karabağ ve Şuşa'da kazanılan zafere ilişkin fotoğrafları inceliyor, görevlilerden bilgi alıyor.

- "Hem Malazgirt hem de Karabağ ruhu bizi yeni zaferlere götürecek"

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, AA muhabirine, Türk dünyasının tarih boyunca Malazgirt Zaferi ile övündüğü söyledi.

Ahlat'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Guliyev, "Türk dünyasının zaferlerinin başlangıcı Malazgirt Zaferi'dir. Tarihimizin zaferlerle yazılmaya başladığı gündür. Yaklaşık iki yıl önce Azerbaycan Türk dünyası gelecekte de devamı gelecek zaferler yaşadı. Azerbaycan toprakları yaklaşık 30 yıl işgal altında kaldı. Dünya buna göz yumdu, çifte standartlar yaşadı. Birlik berberliğimizle buna son verdik." dedi.

Dağıtılmış bir coğrafyayı yeniden dirilttiklerini vurgulayan Guliyev, şunları kaydetti:

"İşgal altındaki topalaklarımızı kurtardık. Bu zaferlerin keyfini yaşıyoruz. Aynı ruh burada da hala var. Hem Malazgirt hem de Karabağ ruhu bizi yeni zaferlere götürecek. Gelecekte de sadece savaş meydanlarında değil, sağlık, bilim, kültür anlamında da büyük zaferlere imza atacağız. Bugün burada hem zaferimizi hem de kültürümüzü anlatıyoruz. 10 kişilik ekiple geldik. Zaferde kazandığımız topraklarımızın fotoğraflarını sergiliyoruz. Şuşa'nın kurtarılması, Malazgirt Zaferi, Karabağ'ın işgalden kurtarılması aynı ruhla başımızın üstünde birleşmiş. Bu ruhu sadece Azerbaycan değil tüm Türk dünyası yaşamakta. Biz Türkiye ile birlik ve beraberlik içinde, manevi desteği alarak savaşı kazandık. Bu manevi destek aslında Malazgirt'ten geliyor. Çadırımızı ziyaret eden herkes bizi kardeş biliyor. Çok güzel bir ilgi var."

Etkinlik alanında düzenlenen konserde türkülerini seslendiren Azerbaycan Devlet Sanatçısı Aygün Akbaba da "Ata yurdu, kardeş ülke Türkiye'de olmak çok güzel bir duygu. Malazgirt Zaferi hepimizin kalbinde geniş yer bulmuş. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Onların sayesinde bu zaferlerimizi kutluyoruz. 30 yıl düşman işgalinde olan topraklarımızı aldık. İnşallah Karabağ'ı tamamen düşmandan kurtaracağız. İki günüdür çadırımızda sesimizi, medeniyetimizi, tarihimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Malazgirt Zaferi'ni bu atmosferde kutlamak çok güzel bir duygu." şeklinde konuştu.

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