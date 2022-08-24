Okçular Vakfı, Malazgirt ve Büyük Taarruz ruhunu Türk gençliği ile buluşturuyor

BİTLİS (AA) - MESUT VAROL - Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, her yıl Okçular Vakfı olarak 23-26 Ağustos'ta Ahlat'ta ve Malazgirt'te etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Okçular Vakfı tarafından organize edilen Malazgirt Zaferi kutlama programı Ahlat Millet Bahçesi'nde yoğun katılımla devam ediyor.

"1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisinde yapılan etkinliklere katılan Yıldız, halk oyunları, atlı cirit ve atlı okçuluk gösterilerini izledi.

Güreş müsabakalarını takip eden, tematik çadırlarda açılan hüsn-ü hat ve deri atölyelerindeki çalışmaları inceleyen Yıldız, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem Ahlat hem de Malazgirt'te etkinlikleri eş zamanlı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin kardeşçe aynı vatanda buluşmanın şuuruna eriştiğini aktaran Yıldız, "Bizi bölmek isteyenlere buradan ciddi cevaplar veriliyor. 'Bizi bölemeyeceksiniz, biz kardeşiz' diyorlar. Çünkü Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın otağını kurduğu, bize yurt, vatan yaptıkları bu topraklarda bu vatanın çocukları Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Roman'ı, Boşnak'ı, Alevi'si ve Sünni'si ile 'biriz ve beraberiz' diyorlar. Biz, bu toprağın çocuklarıyız, kardeşiz. Bu kardeşlikle buradaki etkinliklere katılıyorlar." dedi.

- "Toprak milletin hafızasıdır"

Etkinliklere katılan binlerce kişinin Ahlat'ın tarihi derinliğini hissettiğini, Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret ettiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Buraya gelenler dedelerine Fatiha okuyorlar. Burada binlerce yıllık tarih var. Ahlat'taki Selçuklu Kabristanı binlerce yıldır bu toprakların bizim vatanımız olduğunun tapu senedidir. Bu bakımından gençlerimizin buraları bilmelerini istiyoruz. Her yıl Okçular Vakfı olarak 23-26 Ağustos'ta burada ve Malazgirt'te etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Atlı okçuluk, ata sporlarımız cirit, kökbörü, güreş, etnospor anlamında etkinlikler yapılıyor. Bu yıl Büyük Taarruz'un 100. yılı. Afyonkarahisar'da etkinliklerimize başladık. Büyük Taarruz da tarihimiz açısından çok kıymetli. Türk tarihinin önemli tarihleri bunlar. Bu toprağın çocukları, bu hedefleri kuşansınlar, bu tarihe, vatan şuuruna ulaşsınlar istiyoruz. Sağlıkta, teknolojide en iyisi olsunlar. Teknofest gençliği yetişiyor. Asım'ın nesli tarihini bilecek, robotik, yazılım, kodlama, teknolojinin her safhasını, inovasyonun yanı sıra Malazgirt ve Ahlat'ı bilecek. Toprak milletin hafızasıdır. Buradan şehitlerimize söyleyecekleri var. Selçuklu Kabristanı'nda dedelerimizin söyleyecekleri var. Şehitlerimizi dinlemeye geliyoruz."

- "Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, kıblemiz bir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Ahlat'taki etkinliklere katılacağını hatırlatan Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız burada Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret edecekler, atalarımızın ruhlarına Fatiha okuyup dua edecekler. Akabinde etkinlik alanında yerli ve milli sporlarımızı, okçuluk başta olmak üzere buradaki gösterileri izleyecekler. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi'nde bölge valilileri, belediye başkanlarıyla bölgenin sorunlarının görüşüldüğü istişare toplantıları yapılacak. Türk yıldızlarının gösterileri olacak. 26 Ağustos sabahı da Malazgirt'e geçilecek. Malazgirt'te aynı etkinlikler Cumhurbaşkanımızın hitapları, birlik ikrarı olacak. O ahitleşmeyle beraber etkinlikleri 951 yıl önce olduğu gibi cuma namazıyla beraber tamamlamış olacağız.



Aynı dağın yeliyiz, aynı türküleri söylüyoruz. Aynı toprağın çocuklarıyız. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, kıblemiz bir. Aynı halayı çekiyoruz, aynı türküleri söylüyoruz. Zılgıtlar bir. Dolayısıyla burada toplanıyoruz. Burada dünyaya bir kardeşlik mesajı veriliyor. Türk'ün, Kürt'ün bu topraklarda kardeşçe yaşayacağını burada hep birlikte haykırıyorlar. Bu bakımdan dünya inanıyorum bu sese kulak verecektir. Bizi bölmek isteyenler o fırsatı bulamayacaklar, bu mümkün değil. Bu millet izin vermeyecek. Gençlerimiz bu şuurla hareket ediyorlar. Hem burada hem de Malazgirt'te binlerce kişi alanları doldurmuş."

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