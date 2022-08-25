Ahlat'ta Türk bayrağı ve meşalelerle "fener alayı" oluşturuldu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve meşalelerle "fener alayı" oluşturuldu, konser düzenlendi.

Ahlat Kaymakamlığı önünde toplanan vatandaşlar, açtıkları Türk bayrağı ve yaktıkları meşalelerle konser alanına kadar yürüdü.

Konser öncesinde konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ahlatlıları selamlayarak, etkinliklere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Etkinliklerin yoğun katılımla devam ettiğini aktaran Yıldız, "Güzel bir şekilde saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ile her yıl Ahlat'ta ve Malazgirt'te buluşuyoruz. Tüm dünyaya hep birlikte 'Biz böyleyiz, beraberiz ve kardeşiz.' diyoruz. Var olsun devletimiz, var olsun Türkiye." şeklinde konuştu.



Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise 1071'den beri bu toprakların kesintiye uğramadan alem-i İslam'a bayraktarlık yaptığını söyledi.

Ahlat'ın tarihi öneme sahip bir ilçe olduğunu belirten Çoban, "Sizinle 1071'deki ruh gibi bin defa bu vatanı yeniden fetih ederiz. Şehirlerimizi yeniden fethederiz. Bugün de bu meydan öyle doldu ve taştı. O azim ve kuvvetle buradan dünyaya sesleniyoruz. 1071'de başladığımız yerdeyiz. Fethin gerçekleştiği, Sultan Alparslan'ın otağını kurduğu Kubbet-ül İslam Ahlat'tayız. Biz Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'iyle hep birlikte ayaktayız." dedi.



Konuşmaların ardından Kazakistanlı Turan Halk Müziği Grubu ve "İmera" konser verdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, MHP Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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