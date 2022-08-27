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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Skolyoz hastası çocuk Bitlis'te tedavi edildi

AA

Skolyoz hastası çocuk Bitlis'te tedavi edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te omurgasındaki eğrilik nedeniyle sıkıntı yaşayan 14 yaşındaki hasta, 3 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Irak'ta ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğu, skolyoz hastalığı nedeniyle ailesi tarafından Bitlis'e getirildi.

Tatvan ilçesindeki hastanede kontrolleri yapılan hastanın omurgasındaki eğrilik, 3 saat süren başarılı ameliyatla düzeltildi.

Ekibiyle birlikte ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Deniz Akbulut, Irak'tan gelen 14 yaşındaki kız hastanın ailesinin daha önce ameliyat olan bir hasta aracılığıyla kendilerine ulaştığını anlattı.

Skolyoz, kalça protez, deformite düzeltme ameliyatları yapan bir ekip olarak çalıştıklarını belirten Akbulut, "Hastamızda yaptığımız tetkik, muayene ve röntgen analizlerinde beldeki yamukluk hastalığını tespit ettik. Ailesine gerekli bilgileri anlattık. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Sırtı şuanda dümdüz olan hastamız bundan sonra fizik tedaviyle toparlanmaya başlayacak. Bu ameliyatın Bitlis için önemi ilk defa burada yapılıyor olmasıdır. Skolyoz hastalığı ve omurgasında eğriliği olan hastaların İstanbul'a, Ankara'ya veya başka yerlere gitmesine gerek yok." diye konuştu.

Hastanın annesi Vıyan Abdulhaleg Sardar ise küçük yaşlardan beri sırt ve baş ağrıları olan çocuğunu ülkelerinde ve birçok yerde hastaneye götürdüklerini ancak tedavi edilemediğini söyledi.

Hastanın babası Nureddin Sardar da akrabaları ve arkadaşları aracılığıyla Türkiye'deki doktorlara ulaştıklarını belirterek, "Ameliyat başarılı geçti, çocuğumuzun durumu iyi. Burada bizimle çok ilgilendiler, herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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