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Tatvan'da park açılışı ve mahalle konağı temel atma töreni gerçekleştirildi

AA

Tatvan'da park açılışı ve mahalle konağı temel atma töreni gerçekleştirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapımı tamamlanan Karatay Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi, mahalle konağının temeli atıldı.

Dumlupınar, Sosyal, Fatih ile Aydınlar mahalleleri arasında bulunan ve metruk yapıların olduğu kullanılmayan arazi, Tatvan Belediyesi tarafından Konya'nın Karatay Belediyesi'nin desteğiyle parka dönüştürüldü.

Parkın açılışında konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, vatandaşların talebi üzerine aynı bölgede kısa zaman önce bir okul ile bir sağlık ocağı yaptıklarını, şimdi de güzel bir parkı hizmete açtıklarını söyledi.

Gelecek nesillere daha güzel bir Bitlis ve Tatvan bırakmak için çalıştıklarını söyleyen AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise "Hiçbir işe yaramayan fhrl haldeki bu alanı sağ olsun belediye başkanımız projelendirip, kardeş belediye başkanımızın desteğiyle çok güzel bir alana çevirdi." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da "Bitlis, Tatvan, Ahlat ve diğer yerleşim alanlarında çok güzel işler yapılıyor. İstihdam ve hizmet konusunda güzel çalışmalar ve büyük bir gelişim var. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, ilçeye kazandırılan hizmetlerden dolayı milletvekillerine ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

Kardeş belediye olan Tatvan'a iki yıldır aralıklarla geldiğini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise Tatvan'da güzel eserlerin yapıldığını, güzel çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Bu parkın yapılması konusunda Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile görüştüklerini anlatan Kılca, "Kendisine teşekkür ediyorum çok güzel bir park inşa ettirmiş. Buradaki ailelerin sevinci, çocukların gözündeki mutluluk bizleri fazlasıyla mutlu etti." ifadesini kullandı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de parkın inşa edildiği arazide TCDD'ye ait metruk alanın bulunduğunu, merkezi konumda olan 10 dönümlük araziyi halkın hizmetine sunmak için proje hazırladıklarını dile getirdi.

Kardeş belediyeleri olan Karatay Belediyesi ile birlikte çalışma yürüttüklerini kaydeden Geylani, şunları belirtti:

Bu bölgeyi daha güzel ve daha yaşanılabilir bir alana getirmek amacıyla hazırladığımız projemize sağ olsun kardeş belediyemiz desteğini esirgemedi. Yaklaşık 2 ay süren çalışma neticesinde güzel bir yeşil alan inşa edildi. Buradaki 10 bin metrekarelik alanda kameriyeler, çeşme, banklar, yürüyüş yolları, ışıklandırmalar, çocuk oyun alanları, spor aletleri, basketbol, voleybol sahası, yeşil alanlar ve 3 mahallemizin muhtarlıkları yer alıyor. Desteklerinden dolayı milletvekillerimize, belediye başkanımıza ve emeği olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum."

Açılışı yapılan parkın gezildiği, muhtarların ofislerinin ziyaret edildiği program, yapımına başlanan mahalle konağı binasının temel atma töreni ile son buldu.

Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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