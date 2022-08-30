Bitlis balı "Altın Kalite Ödülü"ne layık görüldü

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Bitlis balının, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması'nda "Altın Kalite Ödülü"ne layık görülmesi kentte sevinçle karşılandı.

Bitlis Arıcılar Birliği Başkanı Medeni Avcil, gazetecilere, kentin zengin floraya sahip yaylalarında arıcılık yapan Güven Güngördü'nün ürettiği bal ile 1 Şubat-30 Mayıs tarihlerinde başvuruları kabul edilen "Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması"na katıldıklarını söyledi.

Yapılan incelemelerin ardından prolin değeri yüksek Bitlis balının "kalite" kategorisinde "Altın Kalite Ödülü"ne layık görüldüğünü anlatan Avcil, 24-28 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilen 47. APIMONDIA Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde birincilik ödülünü almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İlde 240 bin civarında arılı kovan ile binin üzerinde işletmenin bulunduğunu belirten Avcil, şöyle konuştu:

"Amatörlerin haricinde Türkiye'nin değişik illerinden gelerek burada arıcılık yapanlar var. Bunlarla birlikte her yıl 3 bin ton civarında bal üretiliyor. Bitlis, iklim, coğrafya ve flora bakımından önemli arıcılık merkezlerinden biri. Zengin floraya sahip olması ve yüksek yaylalarda üretim yapılmasından dolayı balımız oldukça kalitelidir. Bitlis balı, her yıl uluslararası yarışmalarda ödül alıyor. Bu yıl da arıcımız Güven Güngördü'nün balı ile Londra katıldığımız Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması'nda 'Altın Kalite Ödülü'ne layık görüldük. Güngördü ve diğer arkadaşlarımızın başarılarının devamını diliyorum."

Avcil, Bitlis'in bitki yapısı, yayla ve mera potansiyelinin arıcılık için elverişli olduğunu dile getirerek, imkan verilmesi durumunda arıcıların uluslararası platformlarda daha iyi dereceler alacağına inandığını vurguladı.

- "En prestijli ödülümüz bu oldu"

Arıcı Güngördü ise 45 yıldır babasından devraldığı arıcılığı sürdürdüğünü ve endemik bitkilerin bulunduğu 2 bin 500 rakımlı yaylada bal ürettiğini aktardı.

Bugüne kadar yarışmalarda çok sayıda ödül aldıklarına dikkati çeken Güngördü, şunları kaydetti:

"En prestijli ödülümüz bu oldu. Çok mutluyuz. Başkanımız, ürünümüzü hazırlayarak Londra'ya gönderdi. Laboratuvar ortamlarından geçtikten sonra Altın Kalite Ödülü'ne layık görüldü. 2 aylık bir süreçti. İstanbul'daki kongrede ödülümüzü verdiler. Bu ödülü Bitlis arıcısı ve balı adına aldık.



Bitlis balının marka değerine ulaşacağına inanıyorum. Burası bala uygun bir ortam. Başka illerde herkes bal ormanları oluştururken burada doğal bal ormanları, endemik geven bitkisi var. Balda en önemli paritelerden biri prolin değeridir. Türkiye'de en yüksek prolin değeri Bitlis balında çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği prolin değeri 180'dir. Bitlis balında 380 çıktı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.