Ahlat'ta Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü kutlandı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrenciler şiirler okudu.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona eren törene, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Süleyman Bilgehan Loğoğlu, kurum amirleri, şehit aileleri ile gaziler katıldı.

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