Hizan Kaymakamı Özçelik şehit ailesini ziyaret etti

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 1997'de ilçenin Kolludere bölgesinde şehit olan güvenlik korucusu Yusuf Kaplan'ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Ebubekir Kaplan ve aile bireyleriyle ilgilenen Özçelik, taleplerini ve sorunlarını dinledi.



Ülkenin bekası ve bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirten Özçelik, "Ülke olarak halen iç ve dış düşmanlara karşı vatanımızın bütünlüğünü korumak için şehitler vermekteyiz. Biz de şehitlerimiz sayesinde bugünkü sınırlarımıza, bayrağımıza ve hürriyetimize sahibiz. Devletimiz ve milletimiz, şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Onlar için üstümüze düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Özçelik'e, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz eşlik etti.

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