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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

AA

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak, Adilcevaz ve Hizan ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Güroymak Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Fatih Ortaokulu öğrencileri Emir Bedirhan Yeşilyol ve Ayşenur Zeydan, şiirler okudu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu'nun makamında tebrikleri kabul etmesiyle son bulan törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

- Adilcevaz

Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu.

Törene, Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

- Hizan

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik ve Belediye Başkanı Cezail Aktaş'ın Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrenciler şiirler okudu.

Gayda Mezarlığı'ndaki şehitliğin ziyaret edilmesiyle sona eren törene, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Özcan, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Muharrem Volkan Karalı, Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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