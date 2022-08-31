Ahlat'ta "Aşıklar Gecesi" etkinliği yapıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Halk Kültürümüzü Geleceğe Taşıyoruz projesi kapsamında "Aşıklar Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen programda, Halk Ozanları Ahmet Poyrazoğlu ile Ümmü Gülsüm Kahraman, Anadolu'nun türkülerini ve atışmalarını seslendirdi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Fikret Dağ, Ahlat'ın zengin kültüre sahip olduğunu söyledi.

İlçenin Kubbet'ül İslam ünvanıyla tarihteki yerini aldığını anlatan Dağ, "Aşıklık geleneğini sürdürmek hepimizin üzerine vazifedir. Bu kültürü yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise halk ozanlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ahlat Kadınını Bilinçlendirme Geliştirme Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Semra Çeker de halkın bağrından kopan halk ozanlarının toplumun sorunlarını, mesajlarını sazlarıyla dile getirdiğini aktardı.

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