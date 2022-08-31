Ahlat'ta "Tarım Kredi Kooperatif Market"i açıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi açıldı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan Tarım Kredi Kooperatif Market'in Bitlis'teki ikinci şubesi Ahlat'ın Selçuklu Mahallesi'nde hizmet vermeye başladı.
Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, marketin ilçedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.
Çoban, "Devletimiz önemli tedbirler alıyor. Bu yerelde de önemli neticeler doğuracak diye düşünüyorum. Gıda ve benzeri ürünlerde daha taze, sağlıklı ve ucuz ürün elde etmenin unsurlarını oluşturmamız gerekiyor." dedi.
Programa, İlçe Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Muhammet Fatih Şen, bazı kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.