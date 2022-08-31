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Ahlat Belediye Başkanı Çoban, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerini değerlendirdi:

AA

Ahlat Belediye Başkanı Çoban, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerini değerlendirdi:

BİTLİS (AA) - Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Sultan Alparslan Otağı'nın içinde bulunduğu Millet Bahçesi'nde 23-26 Ağustos'ta düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerini yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Çoban, gazetecilere, vatandaşların etkinlikleri samimi ve candan duygularla sahiplendiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a net duygularıyla koştuğunu söyledi.

Kutlama programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel mesajlar verdiğini anlatan Çoban, şöyle konuştu:

"Millet bütünlüğümüzde kilit taşı olan Ahlat ve Malazgirt'in, kalkınmamızın, gelişmemizin ve geleceğimizin inşasında milletin gerçek manada adresi olduğunu paylaştılar. 1071 hafızası, Anadolu'da milletimizin ve bütün bireylerinin Selçuklu ruhaniyetinde buluşma şansını da ortaya koydu. Türkiye'nin her tarafından ziyaretçilerimiz vardı. El sanatlarının sergilendiği çadırlarımız ve dükkanlarımız milli değerlerimizin tanıtımında önemli rol oynadı."

Ahlat ve Malazgirt'teki mitinglere katılımın da çok yüksek olduğunu kaydeden Çoban, milletin geçmişine sahip çıkmaya başladığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir teveccüh gösterdiğini aktardı.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin, 1071'de Sultan Alparslan'ın otağını kurduğu anlayışla inşa edildiğini vurgulayan Çoban, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve kuvvet komutanları festivalimize katıldı. Devletimiz tüm kademeleriyle etkinliklere katılarak gece burada konaklıyor. Vatandaşımız da burayı sahiplenerek tümden katılım gösterdi. Arzu ettiğimiz Türkiye, ülke ve millet bu. Her yıl etkinliklerimizin üstüne bir şeyler katarak devam ediyoruz. Bu da başlı başına bir kazanç olmaya başladı. Her yıl ilgi daha da artıyor. Obamızda han çadırının dışında 50 çadır ve 50 dükkanımız var. Gelecek yıl çadır sayısını 80'e çıkaracağız. Devletimiz bu meseleye sahip çıkıyor. Artık bu topraklarda millet ve devlet bütünlüğünü tehdit edecek tüm unsurlar ortadan kalkmıştır. Devletimiz bunu kin ve husumetle değil, sevgi ve muhabbetle başarmıştır."

Etkinlikleri yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiğini, yoğun bir katılımın söz konusu olduğunu aktaran Çoban, günden güne sayının arttığını söyledi.

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