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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis OSB'de meslek yüksekokulu açılacak

AA

Bitlis OSB'de meslek yüksekokulu açılacak

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) meslek yüksekokulu açılması için Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK ) sunduğu teklif onaylandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 6 fakülte, 2 yüksekokul ve 8 meslek yüksekokulunu bünyesinde barındıran BEÜ, yıl içinde kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesinin yanı sıra bir meslek yüksek okuluna da kavuştu.

Rektörlüğün, "Bitlis Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu"nun açılması talebi YÖK tarafından kabul görülerek onaylandı.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, OSB Meslek Yüksekokulu'nun, bölge ve ülke sanayisinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Yüksekokul binası ve müştemilatının, OSB'de eğitim ve sosyal tesisler için ayrılan alanda inşa edileceğini bildiren Elmastaş, şunları kaydetti:

"YÖK tarafından, Yükseköğretimden Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirilmesi Projesi kapsamında OSB'lerde kurulan MYO'lara öğrenci başına ciddi oranlarda teşvik ve destekler sağlanmaktadır. OSB Meslek Yüksekokulumuz, tekstil, makina, mekatronik, elektrik ve gıda bölümleriyle başta Bitlis OSB'deki fabrikalar olmak üzere sanayi için ihtiyaç duyulan kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yüksekokulumuzun üniversitemiz, ilimiz ve bölgemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yüksekokulun kurulmasında büyük destekleri olan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın şahsında tüm YÖK üyelerimize şükranlarımı arz ederim."

Tıp fakültesi ve diğer akademik birimleri kurmayı hedeflediklerini aktaran Elmastaş, OSB'de eğitim için ayrılan arazinin tahsisini gerçekleştiren Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a, okul binasının yapımını üstlenen Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e, okulun kurulum sürecinde verdiği desteklerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'e, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar ile Belediye Başkanı Sayın Nesrullah Tanğlay'a teşekkür etti.

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