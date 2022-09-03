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İranlı doğaseverler bisiklet turu ile Van Gölü'nün güzelliklerine dikkati çekiyor

AA

İranlı doğaseverler bisiklet turu ile Van Gölü'nün güzelliklerine dikkati çekiyor

BİTLİS (AA) - İran'dan gelen 24 kişilik doğasever, bölgenin güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla Van Gölü çevresini bisikletle dolaşıyor.

"Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"na katkı sunmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi ile Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından 15-21 Ağustos'ta düzenlenen "4. Van Denizi Bisiklet Festivali"ne katılan 4 İranlı turist, ülkelerine döndükten sonra arkadaşlarının isteği üzerine 24 kişilik grupla tekrar Türkiye'ye geldi.

İran'dan pedal çevirerek sınırdan geçip Van'a ulaşan 24 kişilik grup, Van Gölü turu kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyü sahilinde kamp kurdu.

Geceyi ilçede geçiren doğaseverler, daha sonra bisikletleriyle Bitlis'in Adilcevaz ilçesine geçti.

Gruba öncülük eden Mohammed Ali Şahedi, İran'dan Van'a kadar bisikletle geldiklerini ve Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel tarafından karşılandıklarını söyledi.

Amaçlarının arkadaşlıklarını, kardeşliklerini daha ileriye taşımak olduğunu belirten Şahedi, "Denizlerimiz maviydi hep mavi kalsın, çevremiz temiz olsun kirlenmesin, çocuklarımıza en güzel şekliyle kalsın istiyoruz." dedi.

Tura katılan İranlılardan Nazila Şokri ise doğa ile denizlerin temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturmak için Van Gölü çevresini bisikletle dolaştıklarını aktardı.

Türkiye'de çok iyi karşılandıklarını ifade eden Paria Mousavi de "Bisiklet sürerek geldik. Bizi Van'da ve Tatvan'da çok güzel karşıladılar. Buradaki insanlar sıcak ve çok iyiler. Dostluklar kurduk, iyi kaynaştık. Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Biz sizlerle kardeşiz. Buralar çok güzel." diye konuştu.

Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel de tur esnasında yaşadıklarını ve gördüklerini sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını söyledi.

Özel, "Bugün turun 3'üncü günü ve hedef 5 günde Van Gölü'nün etrafını dolaşmak. Biz de elimizden geldiğince bölgemizi tanıtmak istiyoruz. Doğa ve çevremizin güzelliğine, temizliğine dikkat çekmek için aralıklarla etkinlikler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.


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