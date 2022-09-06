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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi kimliğine kavuşuyor

AA

Bitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi kimliğine kavuşuyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in tarihi kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan "Dereüstü Islah Projesi" çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında Bitlis Deresi'nin üzerine inşa edilen binaların yıkılmasıyla gün yüzüne çıkarılan tarihi 10 köprü, Behiye Cami ve Paşa Hamamı restore ediliyor.

Projenin yürütüldüğü alanda gazetecilere açıklama yapan Vali Oktay Çağatay, geçen yıl ağustos ayında ilan edilen "Riskli Alan" kararı ile Bitlis Deresi üzerinde imara aykırı olan ve risk teşkil eden yapıları ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Bu çalışmayla yapıların işgal ettiği 10 tarihi köprü, Paşa Hamamı ve Behiye Cami'nin açığa çıktığını anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

"Bitlis'te çok eski tarihi yapılar var. Şehrin ortasındaki kalemiz 2 bin 500 yıllık. Kalenin hemen altında onlarca tarihi esere sahibiz. Hazo Hanı 1400 yıllık. Şerefiye, Meydan ve Ulu camileri tarihi özellikleri olan eserler. Bunlar zaman içinde restore edilmiş. Yapı altında kalan köprüleri, hamamları ve camileri yeniden restore ediyoruz. Kazımpaşa İlkokulu'ndan başlayarak 1300 metre uzunluğundaki bu dereyi taş duvarlarla bezeyip kenarlarına Millet Bahçesi yapıyoruz. Çocuklarımız için oyun, su gösterileri, vatandaşımızın dinlenme alanları ve teraslar olacak. Bitlis, tarihi kimliğiyle muazzam bir destinasyon haline gelecek. Tüm vatandaşlarımızı burada ağırlayacağız. Bitlis'i, Türkiye ve dünyaya armağan edeceğiz."

Dere üzerindeki yapıların geçen yıl yıkıldığını, bu yıl nisan ayında da imar çalışmalarına başlandığını kaydeden Çağatay, çalışmaların yıl sonuna kadar bitirilmesinin planlandığını bildirdi.

Çağatay, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız çalışmaları yakından takip ediyor. Geçen haftalarda ziyaret ettiler. Bize verdikleri talimatlarla burayı yıl sonuna kadar teslim alacağız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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