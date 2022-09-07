Bitlis'te açılan dalış okulunda eğitimler başladı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bölgenin turizmine katkı sağlamak ve yeni dalgıçlar yetiştirmek amacıyla açılan dalış okuluna kaydolan 40 katılımcıya eğitim verilmeye başlandı.

Selçuklu Mahallesi'ndeki Van Gölü sahiline götürülen katılımcılara uzman eğitmenlerce dalışla ilgili teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Dernek Başkanı Cumali Birol, gazeteciere, yaklaşık 450 aktif dalıcılarının olduğunu söyledi.

İlçede Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun yapılmasına destek sunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kaymakam İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ile Cemal Taşar'a teşekkür eden Birol, Van Gölü'nün büyük bölümünün Bitlis sınırları içinde olduğunu aktardı.

Kentteki tek dalış okulunda bölgedeki tarihi dokuları, batıkları ve mikrobiyolitleri korumak için dalgıç sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Birol, şunları kaydetti:

"Bu eğitimlerin ilimize, ilçemize ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çok keyifli ve güzel bir sezon geçirdik. Bu güzelliği 40 öğrencimize brovelerini vererek taçlandıracağız. Bu yıl hedefimiz 450 kişiye dalgıçlık eğitimi vermekti ama binamızın biraz gecikmesi sebebiyle yapamadık. Gelecek yıl burada dalgıç eğitimlerinin verildiği, kano, yelken, dragon yarışlarının yapıldığı bir su sporları merkezimiz tüm halkımıza hizmet verecek. Buralar cıvıl cıvıl olacak. Dünyada 6 milyon 500 bin dalgıç var. Amacımız bunun en az yüzde 10'nunu ilçemize getirmek. Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulumuz tüm halkımıza hayırlı olsun."

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