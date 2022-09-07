Şehit ve gazi yakınlarından Kaymakam Özçelik'e ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Hizan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Methi Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ile şehit ve gazi yakınları Kaymakam Nurhalil Özçelik'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özçelik, şehit aileleri ve gazilerin, devletin ve milletin göz bebeği olduğunu söyleyerek, daima onların yanında olduklarını belirtti.

Özdemir de yeni göreve başlayan Kaymakam Özçelik'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.