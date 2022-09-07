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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit ve gazi yakınlarından Kaymakam Özçelik'e ziyaret

AA

Şehit ve gazi yakınlarından Kaymakam Özçelik'e ziyaret

BİTLİS (AA) - Hizan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Methi Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ile şehit ve gazi yakınları Kaymakam Nurhalil Özçelik'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özçelik, şehit aileleri ve gazilerin, devletin ve milletin göz bebeği olduğunu söyleyerek, daima onların yanında olduklarını belirtti.

Özdemir de yeni göreve başlayan Kaymakam Özçelik'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

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